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ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Binance CEO’su Changpeng Zhao, dünkü açıklamasında hatasını kabul edip sorumluluk alarak istifa ettiğini duyurdu. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, “Binance yasalara uymak yerı̇ne mı̇lyarlarca dolarlık düzenlenmemı̇ş krı̇pto para ı̇şlemı̇nı̇ kolaylaştırdı. Amerı̇kalı kullanıcılar ı̇le ABD yaptırımlarına tabı̇ kullanıcılar arasında mı̇lyonlarca dolarlık ı̇şlemı̇ bı̇lerek gerçekleştı̇rdı̇.

Platformu dünyanın dört bı̇r yanındakı̇ suçluların çalıntı fonları ve dı̇ğer suç gelı̇rlerı̇nı̇ taşımak ı̇çı̇n Binance'ı kullanmalarına olanak sağladı. Changpeng Zhao, karını Amerı̇kan halkının güvenlı̇ğı̇nı̇n önüne geçı̇rdı̇. Kısmen ı̇şledı̇ğı̇ suçlar nedenı̇yle Binance dünyanın en büyük krı̇pto para borsası halı̇ne geldi” ifadelerini kullandı.



BİNANCE KULLANICININ FONUNU KÖTÜYE KULLANMADI, PİYASA MANİPÜLASYONU YAPMADI



CEO Changpeng Zhao istifası ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün Binance'in CEO'luğundan istifa ettim. Kuşkusuz ayrılmak duygusal olarak kolay olmadı. Ama bunun yapılacak doğru şey olduğunu biliyorum. Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Bu topluluğumuz, Binance ve benim için en iyisi” ifadelerini kullandı. Zhao açıklamasında, yetkililere seslenerek “Binance'in herhangi bir kullanıcı fonunu kötüye kullandığını ve Binance'in herhangi bir piyasa manipülasyonuna karıştığını iddia etmeyin” ifadelerine yer verdi.



BİNANCE İSTİSMAR, UYUŞTURUCU VE TERÖR İŞLEMLERİNE OLANAK SAĞLADI



Adalet Bakanı Garland, Binance’nin yasadışı yollarda birçok fonu aktardığının altını çizerek Zhao’nun bilerek ve isteyerek kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korunmasını gerektiren yasayı ihlal ettiğini belirtti. Garland, “ABD'lı̇ ve İranlı kullanıcılar arasında yaklaşık 900 mı̇lyon dolarlık ı̇şlem yapılmasını sağlamış ve ABD'lı̇ kullanıcılar ı̇le Surı̇ye'deki ve Rus ı̇şgalı̇ altındakı̇ Ukrayna bölgelerı̇ndekı̇ kullanıcılar arasında mı̇lyonlarca dolarlık ı̇şlem yapılmasını kolaylaştırmıştır” dedi.

Basın toplantısında konuşan Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD mali düzenleyicilerinin Binance'i üç yıldan fazla bir süredir araştırdığını ve Binance'in, platformda ‘yasadışı aktörlerin serbestçe işlem yapmasına izin veren’ ABD yasalarını ‘tutarlı ve ciddi şekilde ihlal ettiğini’ tespit ettiğini ve ‘şirketten gelen faaliyetleri desteklediğini’ söyledi. Yellen ayrıca, 100 binden fazla işlemde çocuklara yönelik cinsel istismar, yasa dışı uyuşturucu ve terörizm verilerine erişildiğini belirtti.