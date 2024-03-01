Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü tarafından geliştirilen “Bağımlılığa Farklı Bakış” projesi kapsamında “Tütün Salgınında Bir Sonraki Aşama” konulu söyleşi düzenlendi. Çevrimiçi gerçekleşen ve moderatörlüğünü Enstitü Müdürü Doç. Dr. Görkem Yararbaş üstlendiği söyleşiye; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hür Hassoy, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Mortan Sevi ve Demokrasi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Tahsin Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Görkem Yararbaş “Bağımlılık, tüm toplumları az veya çok etkiliyor. Bazı toplumlar, bağımlılık konusunda bizim bugün yaşadığımızı geçmişte yaşadıkları için bizden daha iyi durumdalar. Bugünü güzel yönetebilirsek olumlu sonuçlara ve bağımlılık yapan madde tüketim sıklığında daha az sayılara ulaşmamızda yapısal anlamda engel yok” diye konuştu.

“Her şey bir kere denemekle başlıyor”

Bağımlılığın, “hayır” diyemeyen düşük özgüvenli bireylerde daha kolay ortaya çıktığına değinen Doç. Dr. Oya Mortan Sevi “Bağımlılık; genelde “Ben nasılsa bağımlı olmam’ deyip maddeyle tanışmakla, bir kere denemekle başlıyor. Özellikle ergenlik ve yetişkinliğe giriş dönemlerinde yeterli özgüvene sahip olmayan bireylerde akran baskısı, kabul görme isteği, ortama uyum sağlama gibi çeşitli durumlarda maddeyle tanışıldığını görüyoruz. Aileler; en başta sınır koyabilen, hayır diyebilen bireyler yetiştirmeli. Sonrasında ise çocuklarına model olmalı. Araştırmalara göre anne-babası sigara içen gençlerin içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla içme riskine sahip olduğu söyleniyor” dedi.

“Sosyo-ekonomisi düşük gruplarda sigara kullanımı daha fazla”

Stres gibi psikolojik etmenlerin bireyleri bağımlılığa daha fazla ittiğini söyleyen Prof. Dr. Hür Hassoy “Ülkemizde artan işsizlikle beraber özellikle erkek bireylerde sigara kullanımının daha fazla olduğu görülüyor. Yapılan araştırmalar; düşük sosyo-ekonomisi olan gruplarda sigara kullanımının daha fazla olduğunu söylüyor. Sigarada kullanımındaki pik noktamız hala devam ediyor. Buradan sonrasında bir düşüş yaşanmazsa bu pikte devam edebiliriz. Bu da bizim alacağımız koruyucu önlemlere ve müdahalelerimizin etkinliğine, yaptığımız faaliyetlerin başarısına bağlı” diye konuştu.

“İnsanlar tıbbi destek almaktan çekiniyor”

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Kılıç ise “Bağımlılık konusunda bilgi eksikliği çok yüksek. Bu konuda iyi hizmet sağlayan birimlerin iyi reklamı yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar bu hizmetlerin iyi yapıldığını gösteren verilere ulaşamadığından tıbbi destek almaktan çekiniyor. Bu bilgi eksikliği giderilmeli” dedi.