ÇEŞMÜD olarak Çeşme markasını daha da güçlendirmeyi ve Çeşme’yi daha değerli bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini bu kapsamda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten ÇEŞMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Süha Deviren, ilk sosyal projelerini de Çeşme’ye özel sakız ağacı ile hayata geçirdiklerini söyledi.

Deviren: “Sakız ağaçları Çeşme’nin değeri

Çeşme’nin sakız ağaçlarının çok değerli olduğunu, bu değerin korunması içinde son yıllarda bir farkındalığın oluştuğunu belirten Deviren, “Bizler Çeşme için çalışan iş insanlarıyız. Bu bölgenin daha yaşanabilir ve turizmden daha çok pay alması için projeler üretiyoruz. Derneğimizin ilk sosyal projesinin de bu bölgeye özel olmasını istedik. Bu kapsamda Çeşme’ye dikilmesi için 100 adet sakız ağacı bağışladık. Bu projede bizlerle işbirliği içerisinde olan Çanakkale Seramik firmasına da teşekkür ediyorum. Sakız Ağaçlarının da bizim derneğimiz ile birlikte büyümesini ve dernek olarak yeni sosyal projelere de imza atarak Çeşmemizi tüm yönleri ile tanıtmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.