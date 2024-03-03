Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Dönmez yazdı...

Türk vatandaşı olan herkese soru şu:

Türkiye'yi seviyor, çağdaş modern, insanlarının mutlu, yarın korkusu duymadığı bir ülke olmasını istiyor musun?

Bu soruya "Evet" diyen herkes başımızın tacı

Sağcısı da..

Solcusu da..

AK Parti'lisi de

CHP'lisi de

MHP'lisi de.

İYİ Parti'lisi de..

Nasıl başardılar bilmiyorum ama,

Kendisi gibi düşünmediği için arkadaşına selamı kesen,

Dostuna sırt çeviren,

Kardeşine selam vermeyen hale geldik.

Kim getirdi bizi bu hale..

İnanın bizi bu hale getirenlere kızmıyorum.

Kızgınlığım bize, kendimize...

Onların tuzağına düşmemeliydik.

Onlar aramıza mesafe koymayı başardı,

Biz birlik olmayı başaramadık.

Birilerinin ellerini ovalayarak geldiğimiz duruma sevinmelerini önlemeliydik.

Çok geç değil.

Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yedi düvele kafa tutup Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halk yine birlik olmayı başarmalı.

Kimse, "Oh ne iyi böldük bunları" diye sevinmesin.

Bu ülke bizim.

Hepimizin.

Gün geldiğinde tek yumruk olmasını çok iyi bilir bu millet.

Sağcı veya solcu birilerinin siyasi rant sağlamak için kazdıkları bu kuyuya düşmeyelim.

Arkadaşın senin gibi düşünmüyorsa da bil ki o düşmanın değil.

Dostunla ayrı şeyler düşünüyor olabilirsin, bil ki o hala senin dostun.

Biz birbirimizi seversek bilin ki, inanın ki Ankara'dakiler de birbirini sevecek ve bunda kazançlı Türkiye olacaktır.

Hep birlikte daha güçlü daha modern daha çağdaş laik Türkiye için.

El ele, gönül gönüle...

Şunu artık çok iyi biliyoruz ki, "Türkün Türkten başka dostu yoktur."

CHP; AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi., Zafer Partisi, DEVA, Yeniden Refah Partisi, DEM…. Hiç biri, birbirimizi sevmekten ve birbirimize saygı duymaktan daha önemli değil inanın.

Sevgi, saygı partiler üstüdür.

Hangi partiden olursan ol.

Bil ki diğer partiden olanlar da senin gibi bu ülkeyi seviyor ve ülkesi için çabalıyor.

Aksini aklına bile getirme.

Zaten bugün bizi bu hale getirenlerin istediği de bu.

Onların bir kez daha başarılı olmalarına izin vermeyelim.