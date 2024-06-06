HND Sanat bünyesinde kurulan tiyatro atölyesi kursiyerleri ilk oyunları ‘Bizim Nazım’ı ünlü sanatçı Ruhi Sarı ile sahneye taşımaya hazırlanıyor. Oyun, perdelerini ilk kez 12 Haziran Çarşamba akşamı Podyum Sanat Mahal’de açacak.BURSA (İGFA) - HND Yatırım Danışmanlık bünyesinde Bursa’da kurulan HND Sanat Atölyesi kursiyerleri ilk tiyatro oyunlarını sahnelemek için sabırsızlanıyor. Nazım Hikmet’in hikayesini anlatacakları ‘Bizim Nazım’da ünlü sanatçı Ruhi Sarı ile aynı sahneyi paylaşacak olan kursiyerler, hünerlerini oyuncunun er meydanında gösterecek. Oyunda Nazım Hikmet’i canlandıracak olan Ruhi Sarı, amatör tiyatrocularla birlikte rol alarak HND Sanat Atölyesi kursiyerlerine tam destek verecek.

OYUNUN GELİRİ HATAY’A

Öte yandan sürprizlerle dolu oyunun bilet gelirinin tamamının BUSADER Federasyonu tarafından deprem bölgesi olan Hatay Samandağ’da yaptırılan okula aktarılacağını belirten HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, kendisinin de en az oyuncular kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Oyunun provasını Hande Yörükoğlu ile birlikte izleyen Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün ise “Oyunun provası bile heyecan verici. 12 Haziran akşamı bu anlamlı oyunu Hatay’daki depremzede öğrencilere destek olmak içi kaçırmayın” dedi.