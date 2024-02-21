Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cezayir tarafından sunulan Orta Doğu'daki duruma ilişkin karar tasarısını dün oyladı. Kararda acil insani bir ateşkesin yanı sıra tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talep ediliyordu. Söz konusu oylamaya 13 ülke destek verirken ABD, karşıt oy kullanan tek ülke oldu. İngiltere ise oylamaya katılmadı. BM’den yapılan açıklamada, “Karar, Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu nedeniyle kabul edilmemiştir” denildi.

ABD’NİN BM ELÇİSİ GREENFIELD: KALICI BARIŞ GETİRMEZ

ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, oylamayla ilgili yaptığı açıklamada, “İnanın bana, Konsey'in acilen harekete geçme arzusunu anlıyorum. Yine de bu arzu bizi sahadaki durumun gerçekliğine karşı körleştiremez. Daha uzun ve kalıcı bir barışa giden tek yolu baltalamak pahasına olamaz. İşte bu nedenle defalarca söylediğimi duydunuz… Konsey'in şu anda atacağı her adım bu hassas ve devam etmekte olan müzakerelere engel değil yardımcı olmalıdır. Şu anda masada bulunan kararın aslında bu müzakereleri olumsuz etkileyeceğine inanıyoruz. Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasını gerektiren bir anlaşma olmaksızın derhal ve koşulsuz bir ateşkes talep etmek kalıcı bir barış getirmeyecektir. Aksine, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaları uzatabilir, Filistinlilerin Gazze'de karşı karşıya olduğu korkunç insani krizi uzatabilir” dedi.

VETO EDERİZ DEMİŞTİ, VETO ETTİ

ABD’nin BM Büyükelçisi Greenfield, 17 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada Cezayir’in sunduğu karar taslağının oylamaya sunulması halinde veto edeceklerini söylemişti. Greenfield, “Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu endişemizi Konsey'deki meslektaşlarımıza defalarca ilettik. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa, veto edilecektir” demişti.