2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla Bodrum'da zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimler artırıldı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimi için okul kantinlerinde denetimlerini artırdı. Yapılan kontrollerde genel temizlik, ürünlerin son kullanma tarihleri, uygun saklama koşulları, fiyat tarifeleri ve iş yeri ruhsatları gibi unsurlar titizlikle inceleniyor.

Öğrencilerin sağlıkları korunuyor

Son denetimlerde, iki kantinin ruhsatı eksik bulunurken, aynı zamanda bu kantinler fiyat tarifesi almamış oldukları için ikaz tutanağı ile uyarıldı. Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlık ve güvenliğini koruma amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde kantin denetimlerini sürdürecek.