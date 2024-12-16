TOKİ, Türkiye genelinde 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan bu büyük satışa, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra farklı illerden de katılım sağlanabilecek. Alıcılar, etkinliklere çevrim içi olarak katılma şansına sahip olacak.

Yüzde 25 peşinatla satın alma imkanı

Açık artırmaya katılmak isteyen alıcıların, katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Satış bedelinin yüzde 25’i peşinat olarak alınacak ve kalan tutar, 24 ay vade ile taksitlendirilebilecek. Bu fırsat, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.

Açık artırma tarihleri ve il dağılımları

24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

Açık artırma yerleri ve katılım seçenekleri

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece.

Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya.

Ayrıca, açık artırmaya çevrim içi katılım da mümkün olacak. Böylece fiziken katılamayan alıcılar da bu fırsattan faydalanabilecek.

Arsa alımında ödeme detayları

TOKİ, arsa alıcılarına cazip bir ödeme planı sunuyor. Alıcılar, satış bedelinin yüzde 25’ini peşinat olarak ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vade ile ödeyebilecek. Bu kapsamlı satış, hem yatırımcılar hem de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Açık artırmaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, TOKİ'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ilgili hizmet noktalarından bilgi alabilirler.