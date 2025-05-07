Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı bir yükselişle başladı. Açılışta teknoloji ve metal hisseleri pozitif ayrışırken; faktoring, ulaştırma ve gıda sektörleri negatif açılış yaptı.
BIST 100 açılış verileri (7 Mayıs 2025)
-
Açılış puanı: 9.136,54
-
Açılış değişimi: +%0,02
-
Dünkü kapanış: 9.134,68
-
En düşük/gün içi: 9.105,43
-
En yüksek/gün içi: 9.228,43
-
Dolar bazında endeks: 236,68 USD
Dünkü performans Özeti
-
Yükselen endeks sayısı: 47
-
Düşen endeks sayısı: 18
-
En çok yükselen: Madencilik endeksi (+%4,04)
-
En çok düşen: Petrokimya endeksi (-%1,76)
-
Endekse dahil hisselerin işlem hacmi: 83,4 milyar TL (%61,95)
Açılışta öne çıkan sektörler
Pozitif başlayan endeksler:
-
Teknoloji
-
Metal ana sanayi
-
Ticaret
Negatif başlayan endeksler:
-
Faktoring
-
Gıda
-
Ulaştırma
Güne en hızlı başlayan BIST 100 hisseleri
-
IEYHO - Yüksek hacimli artış
-
ASELS - Teknik sinyaller güçlü
-
ISMEN - Kurumsal alımlarla pozitif
-
ALTNY - Madencilik etkisi
-
KCAER - Metal sektöründe toparlanma
Güne düşüşle başlayan BIST 100 hisseleri
-
CCOLA - Kâr satışları
-
CLEBI - Hacimsiz düşüş
-
KONTR - Teknik düzeltme
-
ARDYZ - Yatırımcı ilgisi azaldı
-
PGSUS - Sektörel baskı
Diğer dikkat çeken hisseler
Yükselenler: EGGUB, CASA, BAGFS Düşenler: MOBTL, KLKIM, EUHOL
Döviz ve altın piyasasında son durum (09:30 itibarıyla)
|Kur / Altın
|Fiyat
|Değişim
|USD/TRY
|38,64 TL
|Yatay
|EUR/TRY
|43,96 TL
|+%0,15
|Gram Altın
|4.125 TL
|-%1,00
Küresel piyasa görünümü
-
Asya Borsaları: Pozitif seyir
-
Nikkei 225: -%0,20
-
Pakistan Borsası: -%5,78 (Jeopolitik gerilim nedeniyle)
-
Avrupa Borsaları: Açılışta zayıf görünüm
-
ABD Vadeli Endeksleri: Sabah saatlerinde pozitif
ASELS: Boğa mı, ayı mı?
BIST 100'de öne çıkan ASELS için yatırımcıların dikkatinde olan bir başka konu da Pro Hisse Seçimleri modeli. 2024'te güçlü performans sergileyen yapay zekâ destekli bu sistem, %150'ye varan yükselişleri öngören hisseleri belirlemişti. ASELS'in bu listede olup olmadığı yatırımcılar için belirleyici olabilir.