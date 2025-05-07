Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı bir yükselişle başladı. Açılışta teknoloji ve metal hisseleri pozitif ayrışırken; faktoring, ulaştırma ve gıda sektörleri negatif açılış yaptı.

BIST 100 açılış verileri (7 Mayıs 2025)

Açılış puanı: 9.136,54

Açılış değişimi: +%0,02

Dünkü kapanış: 9.134,68

En düşük/gün içi: 9.105,43

En yüksek/gün içi: 9.228,43

Dolar bazında endeks: 236,68 USD

Dünkü performans Özeti

Yükselen endeks sayısı: 47

Düşen endeks sayısı: 18

En çok yükselen: Madencilik endeksi (+%4,04)

En çok düşen: Petrokimya endeksi (-%1,76)

Endekse dahil hisselerin işlem hacmi: 83,4 milyar TL (%61,95)

Açılışta öne çıkan sektörler

Pozitif başlayan endeksler:

Teknoloji Uzmandan kritik uyarı: Susuzluk deprem kadar yıkıcı olabilir

Metal ana sanayi

Ticaret

Negatif başlayan endeksler:

Faktoring

Gıda

Ulaştırma

Güne en hızlı başlayan BIST 100 hisseleri

IEYHO - Yüksek hacimli artış

ASELS - Teknik sinyaller güçlü

ISMEN - Kurumsal alımlarla pozitif

ALTNY - Madencilik etkisi

KCAER - Metal sektöründe toparlanma

Güne düşüşle başlayan BIST 100 hisseleri

CCOLA - Kâr satışları

CLEBI - Hacimsiz düşüş

KONTR - Teknik düzeltme

ARDYZ - Yatırımcı ilgisi azaldı

PGSUS - Sektörel baskı

Diğer dikkat çeken hisseler

Yükselenler: EGGUB, CASA, BAGFS Düşenler: MOBTL, KLKIM, EUHOL

Döviz ve altın piyasasında son durum (09:30 itibarıyla)

Kur / Altın Fiyat Değişim USD/TRY 38,64 TL Yatay EUR/TRY 43,96 TL +%0,15 Gram Altın 4.125 TL -%1,00

Küresel piyasa görünümü

Asya Borsaları: Pozitif seyir

Nikkei 225: -%0,20

Pakistan Borsası: -%5,78 (Jeopolitik gerilim nedeniyle)

Avrupa Borsaları: Açılışta zayıf görünüm

ABD Vadeli Endeksleri: Sabah saatlerinde pozitif

ASELS: Boğa mı, ayı mı?

BIST 100'de öne çıkan ASELS için yatırımcıların dikkatinde olan bir başka konu da Pro Hisse Seçimleri modeli. 2024'te güçlü performans sergileyen yapay zekâ destekli bu sistem, %150'ye varan yükselişleri öngören hisseleri belirlemişti. ASELS'in bu listede olup olmadığı yatırımcılar için belirleyici olabilir.