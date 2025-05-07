Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı bir yükselişle başladı. Açılışta teknoloji ve metal hisseleri pozitif ayrışırken; faktoring, ulaştırma ve gıda sektörleri negatif açılış yaptı.

BIST 100 açılış verileri (7 Mayıs 2025)

  • Açılış puanı: 9.136,54

  • Açılış değişimi: +%0,02

  • Dünkü kapanış: 9.134,68

  • En düşük/gün içi: 9.105,43

  • En yüksek/gün içi: 9.228,43

  • Dolar bazında endeks: 236,68 USD

Dünkü performans Özeti

  • Yükselen endeks sayısı: 47

  • Düşen endeks sayısı: 18

  • En çok yükselen: Madencilik endeksi (+%4,04)

  • En çok düşen: Petrokimya endeksi (-%1,76)

  • Endekse dahil hisselerin işlem hacmi: 83,4 milyar TL (%61,95)

Açılışta öne çıkan sektörler

Pozitif başlayan endeksler:

Negatif başlayan endeksler:

  • Faktoring

  • Gıda

  • Ulaştırma

Güne en hızlı başlayan BIST 100 hisseleri

  • IEYHO - Yüksek hacimli artış

  • ASELS - Teknik sinyaller güçlü

  • ISMEN - Kurumsal alımlarla pozitif

  • ALTNY - Madencilik etkisi

  • KCAER - Metal sektöründe toparlanma

Güne düşüşle başlayan BIST 100 hisseleri

  • CCOLA - Kâr satışları

  • CLEBI - Hacimsiz düşüş

  • KONTR - Teknik düzeltme

  • ARDYZ - Yatırımcı ilgisi azaldı

  • PGSUS - Sektörel baskı

Diğer dikkat çeken hisseler

Yükselenler: EGGUB, CASA, BAGFS Düşenler: MOBTL, KLKIM, EUHOL

Döviz ve altın piyasasında son durum (09:30 itibarıyla)

Kur / Altın Fiyat Değişim
USD/TRY 38,64 TL Yatay
EUR/TRY 43,96 TL +%0,15
Gram Altın 4.125 TL -%1,00

Küresel piyasa görünümü

  • Asya Borsaları: Pozitif seyir

  • Nikkei 225: -%0,20

  • Pakistan Borsası: -%5,78 (Jeopolitik gerilim nedeniyle)

  • Avrupa Borsaları: Açılışta zayıf görünüm

  • ABD Vadeli Endeksleri: Sabah saatlerinde pozitif

ASELS: Boğa mı, ayı mı?

BIST 100'de öne çıkan ASELS için yatırımcıların dikkatinde olan bir başka konu da Pro Hisse Seçimleri modeli. 2024'te güçlü performans sergileyen yapay zekâ destekli bu sistem, %150'ye varan yükselişleri öngören hisseleri belirlemişti. ASELS'in bu listede olup olmadığı yatırımcılar için belirleyici olabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ