Adana'da Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Can Cevher Gürler, bir şahsın usulsüz rapor talebini geri çevirdiği için saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Dr. Gürler’in sol omzu çıkarken, kafasında 5 dikiş gerektiren bir kesi oluştu. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesi sürüyor.

"Topluma yapılmış bir saldırı"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yakup Şahin, bu saldırının sağlıkta şiddetin ulaştığı kabul edilemez seviyeyi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Şahin, “Sağlık çalışanlarına yönelik her saldırı, toplumun sağlığına yapılmış bir saldırıdır. Bizler korunmadan, toplumsal sağlığı sürdürülebilir kılmak imkânsızdır,” dedi.

Aile hekimleri güvenli çalışma ortamı istiyor

Yakup Şahin, son dönemde aile sağlığı merkezlerinde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, meslektaşlarının sürekli olarak usulsüz taleplerle karşı karşıya kaldığını belirtti. “Bugün Can’a saldırdılar, yarın kime saldıracaklarını bilmiyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizde can güvenliğimiz yok. Güvenli çalışma ortamları talep ediyoruz,” diye ekledi.

"Karalar Bağladık" eylemi sürecek

Muğla'da yaşanan bir başka şiddet olayı sonrası başlatılan "Karalar Bağladık" eylemi, her pazartesi siyah giyinerek sağlıkta şiddete dikkat çekmeye devam ediyor. AHEF, yetkililerden kalıcı ve etkin çözümler üretmelerini, sağlıkta şiddeti körükleyen sistemsel aksaklıkların giderilmesini talep ediyor.