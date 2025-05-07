Borsa İstanbul'da işlem gören yatırımcıları ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. 6 Mayıs 2025 Salı günü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerle birlikte 12 şirket temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Şirketlerin hissedarlarına nakit kâr payı ödemeleri farklı tarihlerde ve oranlarda gerçekleşecek. Bazı firmalar taksitli ödeme planı açıklarken, bazıları ise tek seferde ödeme gerçekleştirecek.

İşte temettü dağıtımı yapacak o şirketler ve detaylı bilgiler:

Temettü dağıtımı açıklayan şirketler ve detayları

Şirket Adı Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL) Ödeme Tarihi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 0,0588250 (x3) 0,0500012 (x3) 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim Büyük Şefler Gıda (BIGCH) 0,7289719 0,6196261 31 Temmuz Europap Tezol Kağıt (TEZOL) 0,10 0,085 Açıklanmadı Turcas Petrol (TRCAS) 0,7824726 0,6651017 30 Haziran Ulusal Faktoring (ULUFA) 1,1767790 1,0002621 23 Haziran Gen İlaç (GENIL) 0,1333333 (x3) 0,1133333 (x3) 7 Mayıs + Açıklanmadı Durukan Şekerleme (DURKN) 0,0326981 (x2) 0,0277933 (x2) Açıklanmadı Sümer Varlık (SMRVA) 0,3135593 0,2665254 18 Haziran Koleksiyon Mobilya (KLSYN) 0,12 0,102 Açıklanmadı Gıpta Kırtasiye (GIPTA) 0,5681818 0,4829545 Açıklanmadı Aztek Teknoloji (AZTEK) 1,3586910 1,1548873 28 Mayıs Torunlar GYO (TRGYO) 3,50 3,50 11 Haziran

Piyasa uzmanları, temettü dağıtım kararlarının yatırımcı güvenini artıracağını belirtirken, bazı hisselerde temettü tarihine yakın dönemlerde fiyat hareketliliği yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek temettü veren şirketlerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip hale gelebileceği değerlendiriliyor.