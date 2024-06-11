Çeşme'nin incisi Boyalık Beach Hotel, 11 yaşına girdi ve bu özel günü tüm çalışanlarıyla birlikte coşkuyla kutladı.

"Yüzde 100 doluluk bekliyoruz"

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiği bu dönemde turizmin değerinin daha da arttığını vurgulayan Boyalık Beach Hotel Müdürü Orhan Belge, "Türkiye’ye sıcak döviz girişinin en güçlü olduğu sektör turizm, bu sezon sadece turizmciler için değil tüm ülkemiz için önemli. Güçlü, yüzde 100 dolulukla geçen bir sezon bekliyoruz. Hem otelimiz hem de ülkemiz için çalışacağız, misafirlerin her zaman olduğu gibi yüksek memnuniyet ile otelimizden ayrılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.