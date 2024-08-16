Sözler verilir, vaatler havada uçuşur. Herkes her şeyi halleder. Nedense hep bir çözücülük, hep bir işbilirlik var.

Herkesin her şey hakkında bir fikri ve nedense tahayyül edemeyeceğimiz güçleri var. İlginç bir dönem. İlginç mantaliteler.

Sürekli aynı safsatalar dönüyor kulislerde de meydanlarda da. Asla değişmiyorlar sadece şekil değiştiriyorlar. Tabii hepsinin bir büyük ortak noktası var. Geçmiş zamanın sağladığı o kolaylıklar. Sağlar tabii, nereden bileceksiniz ki doğruyu? Sığınması kolay arkasına. Duvar gibi, güçlü. Adamı dilsiz bırakır tabii.

Öyle olursa böyle olacakmış. Bunun olması için şu lazımmış. Bunlar bekleniyormuş, şöyle yapılmalıymış. Şunlar verilmiş, şunlar alınmış. Şunlarla çözülürmüş, şunlara kavuşurmuşuz. Bir şeyler hep miş miş, hep mış mış.

Ne kadar insanın sözünün arkasında durduğunu gördünüz siyaset meydanlarında? Kaç tanesi konuştu da icraate geçirmedi? Kaç kere inanıp bekletildi insanlar? Kaç şey yapılacaktı da yapılmadı? Kaç şeyin vaadi havada asılı kaldı?

Ağzı olan konuşuyor bu dönemde. Bazen kandırmak için bazen bahane uydurmak için. Herkesin muhakkak bir mişi ve mışı var. Altın tepside sunuluyor önüne insanların.

Şimdi sormak lazım bunca denilenden sonra hayırdır diye. Ne zaman ve hangi şartlarda inanabilir insanlar artık? Sormak lazım ama alınacak cevap belli değil mi? Yine bambaşka suretlerde, bambaşka formlarda başka mişler ve mışlar.

Nerede ne zaman çözülür bu sorun, hiçbir fikrim yok. Normal bu olmuş artık. Sürekli ama sürekli bir tekrar, sürekli bir olasılık sunma, bahaneler… Artık bunları yememeye başladığınızda iplerin ucu kopuyor, işler değişiyor ama.

Bir sözümde İzmir'deki mülki amirlere görev yapıyormuş gibi lütfen yapmayın diyorum, orta okul yıllarında edebiyat öğretmenim nezaket dilini kullanın lütfen denince akan sular durur derdi, bende kullanmak istedim, lütfen vatandaşın yararına olacak önünüzdeki dosyaları arasıra kontrol edin, vatandaşın hakları olanı verin ki vatandaş işleri için etrafta siyasetçi torpil aramasın, dertlerine çözüm sunun vatandaşın yarasına merhem olun... Lütfen

Peki tam o noktada muş, müş, miş ve mışlar yerini neye bırakıyor? Takdir sizin…