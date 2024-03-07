CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle düzenlediği konserde sevilen sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Ertem'in, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konsere Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Duman; "Tüm mevsimlerin aydınlığı için buradayız" Buca'da sanat ve siyasetin bir araya geldiği, coşkulu gecede söz alan CHP'li Duman "Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi bir çıkış yolu inşa etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Yılmak yok. Umudun çiçekleri yani sizler, 31 martta görev başında olacak! Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşecek. Hep birlikte Buca ve İzmir'de mevsimlerin aydınlığı için burdayız." dedi "Kadınlarımız, örgütlü mücadelenin başrol oyuncuları, iyi ki varsınız" Dünya Emekçileri Günü için de konuşan Duman "Kadınlarımız her şeyi güzelleştiren, emektar, fedakar, örgütlü mücadelenin baş rol oyuncuları, iyi ki varsınız. Tüm kadınlarımızın şimdiden Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi Kadına şiddetin sembol isimlerin Bergen'in şarkılarına da yer veren Ertem, Bucalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Duman, konserin ardından performansından dolayı Ertem'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Editör: Haber Ekspres