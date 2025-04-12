Buca Belediyesi, uzun yıllar boyunca atıl durumda kalan tarihi demiryolu hattını yeniden hayatlandırarak, Buca’nın kalbinde modern ve konforlu bir yaşam alanı yaratıyor. Çocuk oyun parkları, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatılan proje, Bucalıların ilgisini şimdiden çekti. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Hepimizin hatıralarında önemli izler bırakan bu hattı yeniden ilçemize kazandıracağımız için çok mutluyuz" dedi.

Geçmişe saygı, geleceğe yatırım

Proje, Buca'nın geçmişine atıfta bulunarak, tarihi demiryolu raylarını modern bir yaşam alanına entegre ediyor. 2 bin metre uzunluğundaki alan, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve egzersiz alanları ile zenginleştirilecek. Ayrıca, engelli dostu uygulamalarla herkesin ulaşabileceği bir alan oluşturuluyor. Proje kapsamında, uygun fiyatlarla çay ve kahve gibi ürünlerin sunulacağı Vagon Kafe de hizmete açılacak.

Bucalılar memnun

Proje henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, Bucalılar yeni yaşam alanından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Semtin çehresinin değiştiğini belirten vatandaşlar, Buca Belediyesi'ne teşekkür ederek projeyi takdir ediyorlar.

Başkan Duman’dan açıklama

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projeyi çok önemsediklerini belirterek, "Uzun yıllardır atıl olan bir alanı günümüzle buluşturuyoruz. Bu alanı yeni bir nefes alanına dönüştürerek, Bucalıların hizmetine sunacağız. Bu çalışmamız, Buca'nın geçmişine saygı projesi olacak ve eski Buca ruhunu yaşatacak. Hepimizin hatıralarında önemli izler bırakan bu hattı yeniden kazandıracağımız için çok mutluyuz" dedi.

Projede hangi alanlar yer alıyor?

Proje, 305 metrelik tarihi tren istasyonundan Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kadar olan alanda başlıyor. Bu alanda yeşil alanlar oluşturuluyor, raylar gün yüzüne çıkarılıyor ve 40 araçlık bir otopark yapılıyor. İkinci alanda ise bisiklet yolu, yürüyüş yolu, basketbol sahası ve fitness alanları yer alıyor. Bu alanın toplamda 4 bin metrekarelik yeşil alanı olacak. Üçüncü alan ise Şirinyer Hipodrom kavşağından İzban İstasyonu’na kadar uzanıyor. Burada tarihi raylar korunarak, yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Ayrıca bu hattın sağ kolunda bin 400 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak.