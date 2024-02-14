Irkçı ve aşırı milliyetçi grupların 2014 yılında şehir merkezinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma tarihi Murat Hüdavendigar Camisi’ne saldırısı dolayısıyla farklı din ve etnisitelerin temsilcileri dostluk ve hoşgörü mesajları vermek üzere bir araya geldi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Ahmet Pehlivan, AA’ya yaptığı açıklamada, "Burada toplanan Filibe’nin dini, siyasi ve kültürel eliti, her türlü ayrımcılık ve etnik-dinsel düşmanlığı reddediyor." dedi.

Pehlivan, caminin, 2014'te ırkçı ve aşırı milliyetçi grupların saldırısına uğradığını, saldırganların molotofkokteyli atarak camiyi kundaklamaya çalıştıklarını anımsattı.

Toplantıya katılanlar, konuşmalarında Filibe şehrinin Atina ve Roma öncesi kurulup 8 bin yıllık tarihe sahip olduğunu, daima huzur ve barışın görüldüğü bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

- Türkiye’ye deprem sonrası destek

Filibe merkezli Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva, "Bizim için hoşgörü aslında karşılıklı yardım ve destek anlamına geliyor." dedi.

Türkiye’de geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından BULTİŞ’in bağış kampanyası düzenlediğini anımsatarak, "Yaptığımız sembolik bir yardım olsa da, Hatay bölgesindeki insanlara ulaştık ve onlara yardımda bulunduk." ifadesini kullandı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet de Filibe’nin tüm dini ve etnik topluluklarını bir araya getiren "Hoşgörü Kahvesi" töreninin güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Gazze’nin büyük zulümlerin yaşandığı bir yer olduğunu belirten Ahmet, Bulgaristan Müslümanları olarak yardım ve destek kampanyaları düzenlediklerini belirterek, bölgede barışın bir an önce sağlanması için dua ettiklerini aktardı.