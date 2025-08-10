Daha önceki yazılarımda, önemle üstünde durduğum bir konu vardı: İnsanları ve olayları yaşandığı çağın, şartlarına göre değerlendirmek...

Çünkü, bu tutum, konuları daha iyi anlamamızı sağlar.

Emperyalistler, birinci dünya savaşı sonunda dünyayı ele geçirmişti. Yada öyle sanıyorlardı. Çin, Hindistan, Avusturalya, Afrika ve Güney Amerika tamamen kontrol altındaydı. Tamamen kontrol edemedikleri bir tek Ortadoğu kalmıştı. Orada da, egemen güç Osmanlı devleti, Sevr Barış Anlaşması ile ortadan kalkmış, Ortadoğu'da kendilerine direnebilecek bir güç kalmamıştı. Yada öyle sanıyorlardı!

Ama Sarı saçlı, yetim bir çocuk çıktı, bir kere bile ben mağdurum demeden, tek bir kere kandırılmadan, büyük bir planı bozdu! O büyük plan da neymiş? ikinci dünya savaşı sonunda gördük! İsrail kuruldu...

Size büyük bir tesadüften bahsetmiştim. 1938 Kasım'ında Atatürk vefat ediyor ve 1939 baharında, hemen 3-4 ay sonra savaş çıkıyor! Ne tesadüf!! Ve dengesini kesinlikle değiştirebileceğimiz, bu savaşa katılmıyoruz. Ama sonuçlarına katlanıyoruz! Bu savaşın en büyük sonucu Almanya'nın mağlubiyeti değil, İsrail'in kuruluşudur!

Şu an her ne kadar İsrail, Amerika'yı kullanıyormuş gibi görünse de gerçek bunun tam tersidir. Amerika ürettiği silahları pazarlayabilmek için, yıllarca soğuk savaşı kullandı. Rus tehdidine karşı, bütün dünyaya muazzam miktarda silah sattı. Dikkat edin, bu yıllarda, dünyanın lideri olduğunu göstermek için, şaibeli bir ay seyahati bile gerçekleştirdiklerini iddia ettiler. Bana inandırıcı gelmiyor. Çünkü emperyalizm elini attığı yerden kolay kolay çıkmaz! Gitmiş olsalar, üs kurarlardı! Araştırma yapar, en azından madenleri sömürürlerdi! 55 yıl önce ortada doğru düzgün bilgisayar yokken, yakıt teknolojisi çok zayıfken gitmişler! Ama şimdi gidemiyorlar! Çünkü o dosyaları kaybetmişler! Kargalar gülmekten öldü!

Ruslar bu işin en büyük şahidiydi. Ama soğuk savaşın, ikinci büyük silah satıcısı da Rusyaydı. Yani bu iki kutuplu dünya onların da işine geliyordu. O yüzden bu konuda Rusların şahitliği, bana pek bir şey ifade etmiyor. İnsansız uçuşlara inanıyorum ama Van Allen radyasyon kuşağı orada durduğu sürece, hiçbir ademoğlu, başka bir gezegene gidemez!

Daldan dala olmasın, konumuza dönelim. İsrail kuruldu ve batının desteği ile günden güne sınırlarını genişletti. Bunun için de her yolu mübah gördü.

En başta da eğitim sistemi ile kendi insanını, din ile ikna etti. İki suyun arası bizim! Burayı bize Allah vaat etti! diyorlar. Ve buna yürekten inanmış bir nesil, bir halk yetiştirdiler.

Bakın bu insanlarla müzakere edemezsiniz, bu insanlarla makul bir zeminde anlaşamazsınız! Bunu unutun!

Adamlar, kendilerinin seçilmiş olduğuna, kalan halkların ise yok edilmesi gereken haşerat olduğuna yürekten inanıyorlar! Sizin yüzünüze başka konuşsalar da, kapalı kapılar arkasında başka sözler verseler de, hristiyanlar dahil, herkesin haşerat olduğuna inanıyorlar! Bunu değiştiremezsiniz...

Şimdi gelelim esas söylemek istediklerime...

Bir komisyon kuruldu biliyorsunuz. Konu da Kürtler...

Burada konuşulanlar 10 yıl açıklanmayacakmış!!!

Nedeni de neymiş? Mit ve Genelkurmay açıklamalar yapacakmış. Bu gizli bilgilerin açıklanması doğru değilmiş!

Ya pardon ama, siz kimin aklı ile dalga geçiyorsunuz? Atatürk ne demişti? Türk halkı, zekidir!

Sen bu bilgileri Türk halkı ile paylaşmayacaksın ama pkk temsilcisi dem partiye vereceksin? Sen bu bilgileri bize vermeyeceksin ama o masadaki Hizbullah ile bağlantıları malum Hüdapar'a vereceksin? Öyle mi? Lütfen kimse, kimsenin zekası ile alay etmesin... Kendini çok akıllı sanmasın! 80 kere kandırılan avanaklar, kendini Yüce Türk Millettinden akıllı sanmasın!

Geldim kilit noktaya...

Bu ülkenin bölünmesini istemeyen Kürt kardeşlerimi tenzih ediyor ve doğrudan Kürt faşistlerine soruyorum:

Diyelim ki herşey istediğiniz gibi gitti.Amerikalı,İsrailli abilerinizin yardımıyla, İran'ı böldünüz, Suriye'yi böldünüz, Irak'ı ve Türkiye'yi böldünüz. Kaç şehir talebiniz var, bilmiyorum... 15-20 şehir aldınız ve istediğiniz büyüklükte bir ülkeyi Amerika ve İsrail sizin için kurdu. Sanıyor musunuz orada sizi huzur içinde yaşatacaklar? Çok değil en geç 3 yıl içinde, o kürdistan dediğiniz topraklar, İsrail'in olacak! O zaman sizi kurtaracak güçlü bir Türkiye de olmayacak. Kürtler bu coğrafyada huzur içinde yaşamak istiyorsa, bunun tek yolu güçlü ve üniter bir Türkiye'dir. Bunun başka yolu yoktur!

İsrail müzakere yapmaz, makul zeminde anlaşmaz! Çünkü bu bağnaz dinci siyonistler, bu toprakların, Allah tarafından, kendilerine verildiğine inanıyor! Bu inancı kırıp, İsrailliye tersini söyletemezsiniz! Makulde anlaşamazsınız. Peki benim buradan gördüğümü, bütün olayların içinde olan Kürt yöneticiler göremiyor mu? Nasıl göremez? Mümkün mü? Menfaat gereği, parmaklarını başka yöne çevirip hedef şaşırtıyorlar!

O masada ne konuşulacaksa, Trt1'de yayınlansın! Kapalı kapılar arkasında konuşuldukça, şaibeler artacaktır...

Gizli bir gündeminiz yoksa, neden bu 10 yıllık sansür?

Türkiye bölünmeden bop, değil de bip diyelim biz ona!(büyük israil projesi) gerçekleşemez. Gerçekleşirse, bu en başta Kürt halkının sonu olur. Büyük ve güçlü Türkiye'ye en çok ihtiyaç duyan, Türkler kadar Kürtlerdir...

Türk onbinlerce yıldır bu gezegende var ve olmaya devam edecek. Ama bip gerçekleşirse bilmiyorum 20-30 yıl sonra Kürtler var olmaya devam edebilir mi?



Sevgi ve Saygılarımla