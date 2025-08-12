CHP İzmir İl Başkanlığı ve delege seçimleri örgütün en çok konuştuğu iki konu.

Cezaevinde olan Şenol Aslanoğlu’nun yerine kim yeni il başkanı olacak?

Delege seçimlerinden kim daha güçlü çıkacak?

Partinin önemli isimlerinin güç savaşından kim galip çıkacak?

Herkes bu soruların yanıtını arıyor.

Parti kulislerinde bunun yanıtı verilmiş gibi.

İl Başkanlığı ve delege seçimlerinde iki tanıdık isim ön plana çıkıyor.

Birinin ismini daha ben söylemeden siz söylersiniz.

Söylemeye çok gerek yok ama yazayım: Sorulduğu zaman hiçbir şeye karışmadığını söyleyen ama her şeyin tam göbeğinde olan Aziz Kocaoğlu.

Sıkı durun diğer isim ise çok başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olayın o kadar içinde ki, Başkan Cemil Tugay’ın Ko6caoğlu’na Fuar Kültürpark’ta bir ofis açtığı bile söylenenler arasında.

Peki, Kocaoğlu’nun İl Başkanı adayı kim? 4 adayı var.

Kocaoğlu, düne kadar büyük destek verdiği, Bornova Belediye Başkanlığı’na kadar taşıdığı Olgun Atilla için artık o kadar istekli görünmüyor. Bunu dost ve partili toplantılarında açık açık dile getiriyor.

En çok isminden bahsettiği kişi Bergama Belediye eski Başkanı Mehmet Gönenç. Etrafındakilere, “Mehmet iyi çocuktur. Bu işin altından kalkar..” diye cümleler kuruyor.

Kocaoğlu’nun ismini öne çıkardığı diğer isim CHP Gençlik Kolları eski Başkanı İrfan İnanç Yıldız.

Kocaoğlu’nun geçmişte desteklediği ve şu günlerde yanlarında olduğunu gösterdiği üç ismi yazdım.

Dördüncü ismi merak ettiniz mi?

Kocaoğlu’nun il başkanı olmasını istediği ve bunu açık açık olmasa da her hareketi, her konuşması ile belli ettiği kişi kim?

Bir çoğunuzun onun siyasi yoldaşı, Alaattin Yüksel dediğini duyar gibiyim.

Hayır..

O değil.. Daha yakın birisi…

Kocaoğlu’nun CHP İzmir İl Başkanı olmasını canı gönülden istediği kişi Aziz Kocaoğlu.

Yanlış okumadınız.

Yanlışlıkla yazmadım

Aziz Kocaoğlu’nun adayı Aziz Kocaoğlu, yani kendisi..

Her zaman olduğu gibi bunu kendisi dile getirmiyor. Etrafındakilere söyletiyor.

Toplantılar, ziyaretler yapıyor, güçlü olduğunu herkesle iyi diyalog içinde olduğunu gösteriyor ve kulislerde, “Bu işi yaparsa Aziz Kocaoğlu yapar…” imajının yayılmasını sağlıyor.

Peki örgüt buna izin verir mi?

Yine kulislerde konuşulanı yazayım, “Kocaoğlu’nun milletvekili olmaması için onu İl Başkanlığına getirmek en iyi çare…” deniyor.

Bu arada sessiz ve derinden giden bir güç daha var. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay.

Başkan Günay, Güzelbahçe’yi yeni baştan yarattı desek yalan olmaz. Çok başarılı bir başkanlık sergiliyor. Herkesle barışık, Ankara parti merkezi ile ilişkileri son derece iyi. Konuşulanlara göre Narlıdere, Seferihisar ve Urla örgütlerinin desteğini almış bile.

Günay, parti içindeki sempatisi ve gücü ile bir aday çıkarır mı bilmem ama destek verdiği adayın kazanmasında çok önemli rol oynar bu kesin.

Kulisler kaynıyor.

Güç dengeleri her an değişiyor.

Güç savaşları amansız sürüyor.

CHP İzmir Örgütü, yeni başkanını seçerken çok zorlanacağa benziyor.

Peki bütün bunlar olurken şehirdeki en güçlü koltukta oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay neler yapıyor. Onu da yarınki yazımda sizlerle paylaşacağım.