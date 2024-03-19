İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile gerçekleşen konserde, caz tarihinde önemli bir yere sahip Embryo, izleyicilerini kendi ortak caz tutkularının doruklarına taşıdı.

1969 yılında Christian Burchard, Edgar Hofmann ve Lothar Meid tarafından kurulan, günümüzde kurucusu Christian Burchard’ın kızı Marja Burchard (vibrafon, rhodes, org, santur, vokal, trombon) yönetiminde, Jan Weissenfeldt (gitar), Maasl Maier (bas, flüt) ve Jakob Thun (davul) oluşan Grup, 55 yıllık geçmişlerinden süzülüp gelen, doğaçlamalarla renklenen, caz tutkularını sürekli tutan heyecanlarını yansıtan unutulmaz bir konser sundu. Multi enstrümantalist Marja Burchard, henüz çok küçük bir çocukken babasından öğrendiği Anadolu ve Hint ritimlerini ustalıkla yansıttığı doğaçlamalarıyla dinleyenlerini büyüledi. Gecenin sürprizi Marja’nın İzmirli çalgı yapımcısı Ozan Özdemir’in yaptığı santurla çaldığı ve çocukluğundan beri makam müziğine karşı içinde beslediği duyguları yansıttığını söylediği doğaçlamasıydı.

AASSM Küçük salonu dolduran izleyiciler 90 dakika dolu dolu geçen konsere doyamadı ve dinmeyen alkışlar konseri 110 dakikaya taşıdı.

31. İzmir Avrupa Caz Festivali, 20 Mart 2024 Çarşamba gecesi İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak Ondrej Krajnak konseri ile sona erecek.