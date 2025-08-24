Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirlemek üzere bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında yapılan görüşmelerde taraflar uzlaşamayınca süreç, Kamu İşveren Heyeti tarafından Hakem Kurulu’na taşınmıştı. Dün yapılan ilk toplantıda somut bir karar çıkmazken, ikinci toplantıda zam oranları detaylı olarak masaya yatırıldı. Kararın en geç 5 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Toplu Sözleşme Süreci ve Hakem Kurulu’nun Rolü

Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde son karar merci olarak görev yapıyor. 11 üyeden oluşan heyetin 6 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından atanırken, 4 üyesi Memur-Sen, 1 üyesi Kamu-Sen ve diğer üye de akademisyenler arasından seçiliyor. Bu yapısıyla heyetin hükümetin ağırlığını taşıdığı dikkat çekiyor. Kurulun vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak.

Hakem Kurulu’nun toplantısı, bakanlık temsilcileri ve sendika yetkililerinin katılımıyla Sayıştay Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. İlk toplantıda herhangi bir uzlaşma sağlanamazken, ikinci toplantıda hükümetin sunduğu teklif ve sendikaların talepleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Hükümetin Teklifi ve Sendikaların Talepleri

Hükümet tarafından sunulan son teklif, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam öngörüyor. Ayrıca taban aylıklarda 1.000 TL’lik bir iyileştirme önerisi de paket kapsamında yer aldı.

Sendikalar ise çok daha yüksek zam talepleriyle masaya geldi. Memur-Sen, 2026 için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 oranında zam öneriyor. Ayrıca; 2026’da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı, 2027’de taban aylığa 7 bin 500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de heyet gündeminde yer alıyor.

Toplantının Önemi ve Milyonları Etkileyecek Karar

Hakem Kurulu’nun vereceği karar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşmiş olacak. Kararın açıklanması, milyonlarca çalışanın maaşı ve ekonomik planlamaları üzerinde belirleyici olacak.

Süreç Nasıl İşliyor?

Hakem Heyeti, toplantılar sonrasında kararı 5 gün içinde açıklamak zorunda. Memur ve memur emeklileri, bu karar ile gelecek yıllardaki maaşlarını ve ek iyileştirmeleri öğrenmiş olacak. Hakem Heyeti’nin vereceği kararın kesin ve bağlayıcı olması, toplu sözleşme sürecinin tamamlanması açısından kritik öneme sahip.

Toplantının ardından heyetin sunacağı karar, sendikalar ve hükümet arasındaki maaş pazarlığının nihai aşamasını oluşturacak. Kamuoyunun ve memur kesiminin yakından takip ettiği süreç, önümüzdeki günlerde kamu çalışanlarının ekonomik beklentilerini belirleyecek.