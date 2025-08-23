Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçe genelinde okulların yenileme ihtiyacını belirledi. Bu kapsamda üç okulda iç ve dış cephe boyaları yenilenerek, sınıflar ve spor salonları öğrenciler için hazır hâle getirildi.

Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu ve Yaşar Lisesi ziyaret edildi

Çalışmaları yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Başkan Denizli, okul içindeki boyama ve duvar süsleme çalışmalarını denetledi, öğrenciler için tahtaya “Yenilenmiş okulunuzda şahane anılar biriktirmeniz dileği ile...” notunu kalp çizerek yazdı.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamı öncelik

Başkan Denizli, çocukları ve eğitimi her zaman önceliklendirdiklerini ifade etti. “Arkadaşlarımız güzel bir çalışma yürüttü. Çocuklarımız yeni eğitim dönemine temiz sınıflarında başlayacak. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için her zaman desteğe hazırız” dedi.

Eğitimde destek sürecek

Çeşme Belediyesi, okullarda yürütülen yenileme çalışmalarının devam edeceğini ve öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir eğitim ortamına sahip olmaları için destek sağlamaya devam edeceğini duyurdu.