Buca Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen mitingde konuşan CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP iktidarına sandıkta demokratik yöntemle son vereceğiz sözünü hatırlatarak, “Kılıçdaroğlu’nun o sözünü yerde bırakmayacağız. Genel Başkanımız Özel’in liderliğinde ilk genel seçimde 22 yıllık karanlık AKP iktidarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz” dedi.

Buca Demokrasi Meydanı'nda Coşkulu Toplantı

Deniz Yücel'in konuştuğu Buca Demokrasi Meydanı'ndaki toplantı, CHP'nin Buca ve İzmir'deki rekor oy başarısını vurguladı.

Görkem Duman’ın Projeleri Tanıtıldı

Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman'ın projelerinin tanıtıldığı etkinlik, seçim öncesi önemli bir adım olarak öne çıktı.

31 Mart Sonrası Yeni Dönem Başlıyor

Deniz Yücel, 31 Mart sonrasında iktidara giden sürecin asıl sürecin başlayacağını belirterek, “7’nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir taahhütte bulunmuştu; ülkeyi baskıyla, antidemokratik yöntemlere yöneten AKP iktidarına sandıkta son vereceğiz. 14 Mayıs’ta bunu başaramadık ama Kılıçdaroğlu’nun o sözünü yerde bırakmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde ilk genel seçimde 22 yıllık karanlık AKP iktidarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz” diye konuştu.

DEĞİŞİM, KADIN VE GENÇLİK DEVRİMİDİR!

Değişim vurgusu yaptığı konuşmasında CHP’li Yücel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığında 38 yaşında olduğunu hatırlatarak “Değişim, gençlik devrimidir” dedi ve sözlerine söyle devam etti:

“Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde değişim mottosuyla yola çıktık. ‘Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi’ dedik. Değişim nedir? Değişim kadın devrimidir, bugün İzmir’de 9 tane kadın belediye başkan adayımız var. Değişim, gençlik devrimidir. Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel ülkeyi emperyalist güçlerden kurtarmak için Samsun’a çıktığında 38 yaşındaydı. TBMM’yi kurduğunda 39 yaşındaydı. Cumhuriyeti ilan ettiğinde 42 yaşındaydı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 49 yaşında değişim iddiası ortaya koydu. Buca Belediye Başkan adayımız 35 yaşında. Mimar, liyakatli, Buca’da doğmuş büyümüş, Buca’da okumuş, hayatını Buca’da kurmuş ve Buca’da sizlere hizmet etmek için bir iddia ortaya koymuş. CHP İzmir İl Yönetiminde kendisiyle 3 yıl çalıştım. Çalışkan, üretken, iyi ahlaklı, dürüst ve namuslu bir arkadaşımız. Buca’ya da projeleriyle damga vuracak, iz bırakacak.”

CEMİL TUGAY VE GÖRKEM DUMAN İÇİN REKOR OY SÖZÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman için İzmirlilerden rekor oy sözü alan CHP’li Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Değişimden bahsetmişken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay’dan bahsetmemek olmaz. 5 sene Karşıyaka’ya en iyi şekilde hizmet etti, güzel işler yaptı. 31 Mart’tan sonra İzmir’e hizmet edecek, yine güzel işler yapacak. Türkiye’nin en iyi estetik cerrahlarından biri… Dürüst, namuslu, koltuk sevdalısı değil, vatan millet sevdalısı, hizmet sevdalısı bir büyükşehir belediye başkanı olacak. Özü sözü bir, dürüst bir arkadaşımız. Ben inanıyorum ki; Cemil Başkan koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren bir belediye başkanı olacak. Buca’da Görkem Duman’ı, İzmir’de Cemil Tugay’ı rekor oyla seçtirmeye var mısınız? Biz de varız, Cemil Başkanı ve Görkem Başkanı hep beraber seçtireceğiz.”