Yılın başında zor bir dönem geçiren Apple, Mart ayında satışlarını toparladı ve Nisan ayında büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin verilerine göre, ülkede yapılan anketlerde iPhone en çok tercih edilen mobil cihaz olarak belirlendi ve yabancı markalar arasında en yüksek sevkiyat oranına ulaştı.

Bu başarı, Apple'ın 2024 yılı boyunca Çin pazarında uyguladığı stratejik fiyat indirimleri ve promosyon kampanyalarıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle 18 Haziran alışveriş festivaline kadar uzanan indirim sezonu, Apple'ın satışlarına olumlu yansıdı. Apple, premium segmentte Huawei’ye kaptırdığı pazar payını geri kazanmaya çalışırken, son nesil iPhone satışlarında görülen çift haneli düşüşleri bu indirimler ve kampanyalarla telafi etmeye başladı.

IDC Analisti Will Wong, Apple'ın 618 online alışveriş festivaline yönelik hazırlıklarının son fiyat indirimlerinden görüldüğünü ve üst düzey kullanıcıların daha uzun süre kullanmak için daha iyi mobil cihazlar satın alma eğiliminde olduğunu belirtti. Bu durum, cihaz değiştirme döngülerinin uzamasına yol açacak gibi görünüyor.

Bloomberg Intelligence'ın Çin'deki tüketicilerle yaptığı anket de bu eğilimleri doğruluyor. Ankete göre, iPhone'un Çin'de en çok tercih edilen mobil cihaz olarak yeniden öne çıktığı ve yeni cihazlara olan ilginin arttığı ortaya kondu. Bu gelişmeler, Apple'ın Çin pazarındaki gücünü yeniden kazandığını ve stratejik hamlelerle bu başarıyı pekiştirdiğini gösteriyor.