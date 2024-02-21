Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün Cezayir tarafından sunulan ‘Gazze’de acil insani bir ateşkesin yanı sıra tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması’ kararını oylanmış ve 13 ülke karara destek verirken ABD, karşıt oy kullanarak kararı veto eden tek ülke olmuştu. Çin BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD’nin vetosuna tepki vererek şu açıklamayı yaptı;

“Bugünkü oylamanın sonucu açıkça göstermektedir ki Gazze'deki savaşı durduracak bir ateşkes konusunda Güvenlik Konseyi'nde ezici bir görüş birliği bulunmaması söz konusu değil, aksine ABD'nin vetosu Konsey'in görüş birliğini engellemektedir.

ABD vetosu yanlış bir mesaj göndererek Gazze'deki durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor.”

‘KATLİAMA YEŞİL IŞIK’

Daimi Temsilci Zhang Jun, veto sonrasında ‘duydukları güçlü hayal kırıklığını’ ifade ettiği BMGK’daki konuşmasında “Konsey'in ateşkes kararı veto edilirken, Gazze'deki masum siviller çatışmalarda ölüyor ve ölümün kıyısında mücadele ediyor. ABD, Konsey kararının devam eden diplomatik çabaları engelleyeceğini iddia etmiştir. Böyle bir iddia kesinlikle savunulamaz. Sahadaki durum göz önüne alındığında, acil bir ateşkesten pasif bir şekilde kaçınmaya devam etmek, katliamın devam etmesine yeşil ışık yakmaktan başka bir şey değildir” dedi.