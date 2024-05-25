İZMİR (AA) - Çini sanatçısı İsmail Yiğit, Ödemiş’in Birgi Mahallesi'ndeki Tarihi Dervişağa Konağı'nda eserlerini sergiledi.

Eserleriyle yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi açan Yiğit, geleneksel Türk sanatı çiniyi yaygınlaştırmak üzere yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Birgi'deki Tarihi Dervişağa Konağı'nda 30 eserinin beğeniye sunulduğu serginin açılışına katılan Yiğit, etkinliği canlı performans ve türkülerle renklendirdi.

Yiğit, yaptığı konuşmada çininin tarihi ve yapım teknikleri hakkında bilgi verdi.

Geleneksel çini örneklerinden etkilendiğini dile getiren Yiğit, "Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 20’nin üzerinde kişisel sergim oldu. Yurt dışı olarak 2010’da Londra’da bir sergi açtım, 47 ülke katıldı. Bu sergide Süleymaniye Camisi kandilinin hikayesini anlatmıştım. Ödemiş'te böyle bir tarihi mekana ilk defa geliyorum. Buranın tarihçesinin binlerce yıl geçmişe dayandığını biliyorum." dedi.

Törene Kaymakam Fatih Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun ve çok sayıda davetli katıldı.