İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen “Create in İzmir” projesi kapsamında, yaratıcı endüstrilere odaklanan uluslararası konferans İzmir’de düzenlendi. “Yaratıcı Köprüler: İtalya ve İzmir” başlıklı konferans, kültür, tasarım ve inovasyona dayalı iş birlikleriyle dikkat çekti.

Yaratıcılık ekonomisi İzmir’de buluştu

İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans, İzmir İtalyan Konsolosluğu iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlikte, İtalya ve Türkiye’den akademisyenler, tasarımcılar ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar; tasarım, moda, mimarlık, girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda yaratıcı iş birliklerini ele aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, açılış konuşmasında yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal dönüşümdeki etkisine dikkat çekerek, Türkiye ve İtalya arasında kurulan kültürel köprünün önemine vurgu yaptı.

Yaratıcı endüstrilerde stratejik iş birliği

İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, konferansın iki ülke arasında güçlü bir iş birliğine zemin hazırladığını belirterek bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi. İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise yaratıcılığın artık bir lüks değil, ekonomik büyüme ve uluslararası rekabetin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Özpoyraz, "Tasarım, moda, mimarlık ve girişimcilik gibi alanlar, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen temel sektörler arasında yer alıyor" dedi.

Create in İzmir projesinin kapsamı

Prof. Dr. Abacıoğlu, Create in İzmir projesinin Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Proje; Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Vakfı ortaklığında koordine ediliyor.

Projenin amacı; kültürel ve yaratıcı endüstriler ile imalat ve turizm sektörleri arasında iş birliği sağlayarak yaratıcı ekonomi tabanlı kalkınmayı desteklemek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek olarak açıklandı.

Dijital göçebeler için yeni merkez önerisi

Konferansın “İş Birliği Ağları ve İnovasyon” başlıklı paneline katılan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir’in dijital göçebeler için cazibe merkezi olabileceğini belirtti. Kızılgüneşler, İzmir’de bu kitleye özel bir kasaba kurulabileceğini ve böylece yaratıcı fikir alışverişi ortamı oluşturulabileceğini vurguladı.

Ayrıca, 15 yaş altı öğrencilere yönelik bir dijital merkez kurulması önerisini dile getiren Kızılgüneşler, girişimcilik ve ileri teknolojiye odaklı bir eğitim ortamı yaratılabileceğini ifade etti.

AR-GE ve inovasyonun vurgusu

Kızılgüneşler, konuşmasında AR-GE'nin kurumlar için temel bir yapı taşı olduğuna dikkat çekerek, "Elektrik olmadan şirket çalışmaz, aynı şekilde AR-GE olmadan da o şirket işlevini tam oluşturamaz" dedi. Bu yönüyle Create in İzmir projesi, yalnızca kültürel değil; ekonomik kalkınmaya da hizmet edecek stratejik bir adım olarak değerlendirildi.