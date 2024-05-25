Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 37’nci Seçimli Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, DEİK Başkanı Nail Olpak ve birçok iş dünyası temsilcisi törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisinin rayında ilerlediğini vurgulayarak, asli önceliklerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu söyledi. "Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. İhracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

DEİK'in rolü ve başarıları

Erdoğan, DEİK’in Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar ve hizmetler konusunda önemli bir görev üstlendiğini belirtti. DEİK’in 152 iş konseyi ve 5 bin üyesiyle özel sektörün dünyaya açılan penceresi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi ziyaretler ve uluslararası toplantılar vesilesiyle nereye gitsek orada DEİK’in gönül elçileriyle karşılaşıyoruz" dedi.

İsrail'e yönelik baskılar ve Gazze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan katliamlara dikkat çekerek, İsrail üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini söyledi. "Gazze’de 36 bin masumu şehit eden İsrail’i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz" dedi.

Türk ekonomisinin performansı ve gelecek hedefleri

Erdoğan, ekonomide ihracattan büyümeye, istihdamdan yatırımlara kadar hedeflerden kopmadıklarını belirterek, "İhracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artışla 82,9 milyar dolara yükseldi" dedi.

Deprem felaketi ve ekonomik etkileri

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ekonomiye maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirtti. "Sadece konutlar yıkılmadı, üretim tesislerimiz zarar gördü. Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen 850 bin bağımsız bölümün 170 bini iş yeridir" dedi.

Enflasyon ve ekonomi programı

Enflasyonu tek haneye indirmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Böylece yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz" dedi.

Küresel ekonomi ve Türkiye'nin performansı

Erdoğan, küresel ekonominin zorluklarına rağmen Türkiye'nin başarılı bir performans sergilediğini ifade etti. "Küresel atmosfer daha önce hiç olmadığı kadar müsaittir. Asya’ya alternatif olacak üretim merkezi arayışlarında Türkiye’nin adı giderek daha fazla zikrediliyor" dedi.

DEİK'in rolü ve gelecek vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK’in Türkiye’nin ekonomideki başarı hikayesinde önemli bir payı olduğunu belirtti. "DEİK mensupları şundan asla şüphe duymamalıdır. Siz hedeflerinize yürümeye devam ettiğiniz sürece biz de yelkenlerinizin ihtiyacı olan rüzgarın kesintisiz esmesi için gerekenleri yapacağız" dedi.