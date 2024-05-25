Greenville'deki Lockheed Martin fabrikası, dünyanın dört bir yanındaki 470 tedarikçiden gelen parçaların bir araya getirildiği ve uçakların montaj, test uçuşları ve teslimatlarının yapıldığı bir "mükemmeliyet merkezi" olarak tanımlanıyor.

F-16 Projesinin öne çıkan özellikleri

Lockheed Martin Entegre Muharip Uçak Grubu Başkan Yardımcısı Aimee P. Burnett, Greenville'de bugüne kadar 8 F-16 Block 70 uçağının testlerinin tamamlandığını ve ayda 4 uçak üretim hızına ulaşmak üzere olduklarını belirtti.

Global siparişler ve teslimatlar

Burnett, Bahreyn, Bulgaristan, Slovakya, Tayvan, Ürdün ve ismi açıklanmayan bir ülkeye ait toplam 131 sipariş aldıklarını, bunlardan 9'unun teslim edildiğini söyledi. Mevcut siparişlerin tamamlanmasının ise üç yılı bulacağını ifade etti. Türkiye'nin 40 adet F-16 Block 70 talebiyle birlikte toplam 300 uçaklık satış sürecinin devam ettiğini de ekledi.

Türk savunma sanayii ile işbirliği

Burnett, Türk savunma sanayii ile 1980'lerden beri süregelen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye ile Block 70 üretiminde de işbirliği yapma imkanı olduğunu belirtti.

Yeni F-16'larda hayat kurtaran otonom teknolojiler

Block 70 ve 72 serisi F-16'lar, F-35'lerde kullanılan radar teknolojisine benzer özelliklere sahip. Northrop Grumman SABR APG-83 radarı, pilotlara daha geniş bir görüş alanı sağlıyor ve dost-düşman unsurların erken tespit edilmesine olanak tanıyor.

Eski Amerikan Hava Kuvvetleri savaş pilotu Ryan Blake, F-16'ların kıvraklıkları ve dik tırmanma açılarıyla tanındığını ve Auto GCAS sistemi sayesinde pilotların güvenliğini artırdığını söyledi.

Block 70 gövde yapısında güçlendirmeler

F-16 tarihinin 40 yılına tanıklık eden Proje Direktörü ve Başmühendisi Mike McSpadden, Block 70'lerde yapılan gövde güçlendirmeleriyle uçakların uçuş ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarıldığını belirtti.

Türkiye'nin yeni F-16 talebi

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı ve mevcut envanterindeki 79 uçak için modernizasyon kiti talep etti. Türkiye, ABD'den sonra en büyük ikinci F-16 filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.