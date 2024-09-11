Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye gezdiği sırada define arayan iki şahıs kaçarken, ekiplerin titiz takibi sonucu yakalandı. Define malzemeleri ve dedektörlerle donanmış olan şahıslar, adalet önüne çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma devriyesi şüpheli hareketleri fark etti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesinde rutin devriye görevini icra ederken, iki şahsın şüpheli hareketler sergilediğini gözlemledi. Ekipler, durumu hemen fark ederek şahısların peşine düştü. Jandarmanın etkili takibi sonucunda, define aradığı belirlenen T.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar kısa sürede yakalandı.

Define araçları ve malzemeleri ele geçirildi

Yapılan detaylı inceleme sırasında, şahısların üzerinde ve bulundukları alanda 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet el dedektörü ve 1 adet uzun demir parçası ele geçirildi.

Savcılık inceleme başlattı

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı