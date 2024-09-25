Adana ve Mersin'de incelemelerde bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yüksek katlı binalar için “Bu bir intihardır, inanılır gibi değil” diye tepki gösterdi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, inceleme yapmak üzere Adana ve Mersin’e gitti. Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir'deki Soli Pompeipolis antik kentinde deprem ile kırık izi araştırması yapan Ercan, bölgedeki yapıların fotoğraflarını paylaşarak “Mersin, sarsıntı duyarlı sulu, gevşek çökeller üzerinde çarpık yerleşmiş rezonans ile sıvılaşma sorunlu büyük bir kenttir. Deprem için yer-yapı güvenlik belgesi olmadan ev satılıp, kiralanmamalıdır. İvedi kentsel dönüşüm gerekli” dedi.

"Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil"

Prof. Dr. Ercan, “Mersin odaklı büyük bir deprem beklenmese de dolay kırıkları Mersin’i Mercalli VI yıkım gücünde sarsar. Yapı çalkalanmaları, batma, yıkım beklenir. İvedi incelikli (microzonation) çalışması yapılmalı” uyarısında bulundu.

Mersin ve Adana’daki yapıların deprem bilimi ile jeofizik, statik gerçeklere aykırı olarak, sulu, gevşek toprakta, sıfır mütemadi temel üzerine, yalıtımsız inşa edildiğini açıklayan Ercan, “Bu yapılaşma suçuna kişi yaşamı, deprem için dur de! Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

"Bunlara nasıl izin verirsiniz?"

“Eski kent, Mersin değil uzak odaklı başka sarsıntının rezonansıyla yıkılmış olabilir. Çukurova’yı örten 16-21 katlı tüm yapılarda ivedi rezonans ölçümü alınmalı. Durum çok önemli” diyen Ercan, bölgedeki gökdelenlerin jeofiziğe, jeolojiye, depremlere meydan okuduğunu belirtti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere yetkili kurumlara seslendi:

“Eey yer-yapı denetim kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı, Afet İşleri siz bunlara nasıl izin verirsiniz? Yazık bu ülkeye, yazık Çukurova’ya, yazık kişi yaşamına.”

Mersin odaklı büyük bir deprem beklenmese de dolay kırıkları Mersin’i Mercalli VI yıkım gücünde sarsar. Yapı çalkalanmaları, batma, yıkım beklenir. İvedi incelikli (microzonation) çalışması yapılmalı. pic.twitter.com/6Nx0bd1MDx — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 24, 2024