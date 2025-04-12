İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Barosu tarafından düzenlenen “Faşizmin Hedefinde; Barolar ve Avukatlar” adlı panele katıldı. İlk önce İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, daha sonra Avukat Nevzat Erdemir Konferans Salonu’ndaki programa geçti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, avukatlar, yerel yönetim temsilcileri ve vatandaşların yer aldığı panele İstanbul Barosu Başkanı avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İzmir Barosu Başkanı avukat Sefa Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Bahar Gültekin Candemir, CHP Şanlıurfa Milletvekili Avukat Mahmut Tanal konuşmacı olarak katıldı.

“Faşizm sağanak yağış haline döndü”

Panelin açılışını yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Ne yazık ki faşizmin sağanak yağış haline dönüştüğü bir süreci yaşıyoruz. Şemsiyelerimizi açıp birlikte direnme zamanıdır. Bugüne kadar barolar bu konuda çok önemli sınavlar verdi. Olağanüstü zamanlardı. Faşizmin şiddetinin her türlüsünü gördük. Ekonomik, fiziksel, sözel şiddet evet ama artık hukuksal bir şiddete karşı mücadele ediyoruz” dedi.

“Barolar adaletin gerçekleşmesinde bel kemiğidir”

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, yasama, yürütme ve yargının yürütmenin güdümünde olduğu, yürütmenin de tek kişiye bağlı olduğu için kullanılamaz hale geldiğini belirterek “Sanatçılar da anayasal haklarımızı sahipleniyoruz dediler ve iyi ki söylediler. Bu aslında bir umut ışığıdır. Anayasada var olan özgürlükleri nasıl, hangi yol ve yöntemlerle kullanacağız? Burada baroların varlığı, işlevi öne çıkmaktadır. Barolar anayasal olarak adaletin gerçekleşmesinde bel kemiğidir” diye konuştu.

“Hukuku savunmak insanlığı savunmaktır”

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Bahar Gültekin Candemir ise “Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Son günlerde hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan pek çok uygulamayla karşı karşıyayız. Yaşananlar aslında fiilen yargının yürütme karşısındaki bağımsızlığının ortadan kalktığını da gösteriyor. Baroları işlevsizleştirmekle toplumu susturmak istiyorlar. Bedeli özgürlüğümüz de olsa yine de hukukun üstünlüğünü savunmaya devam ediyoruz. Görevimizin farkındayız. Hukuku savunmak insanlığı savunmaktır. Yan yana birlikte mücadelemizde başarılı olacağımıza ve aydınlığa kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu ülkenin asıl beka sorunu hukuksuzluktur. Vatanı korumak hukuku korumak ve savunmaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu sistem çürümüştür, dikiş tutmuyor, değişmesi lazım”

Avukatların konuşmadığı toplumda adaletin olmayacağını, halkın haklarını kaybedeceğini belirterek sözlerine başlayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, “Türkiye’de avukatlık yapmak sadece bir meslek değil adeta mücadele alanı haline geldi. Her cephede avukatların hakları da yok sayılıyor. Hakim ve savcılar kendilerine itaat eden avukatlar arıyor. Biz avukatlar kimseye itaat etmeyeceğiz. Yargılamanın sacayaklarından biri avukattır, savunmadır. Avukat yoksa o mahkemede adil yargılama gerçekleşmez. Bu sistem çürümüştür, dikiş tutmuyor. Bu sistemin değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında bu ülke huzura kavuşamaz” dedi.

“Avukatlardan ve barolardan korkun, sizi her zaman suçüstü yakalayacaklar”

İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, hukuk devleti olabilmenin en temel argümanının hukukun üstünlüğü olduğunu söyleyerek “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı yurttaşın kendisini ifade etmesi, savunma mesleğidir, avukatlardır, barolardır. Baroların gücünü gören siyasal iktidar elbette bu gücü kırmak isteyecektir. Yargı mensupları üzerinde inanılmaz bir baskı var. Ancak her yurttaşın yanında olmak bizim görevimiz. Avukatlık ezilenden, hakkı elinden alınandan, hak arayandan yanadır. Bizlere uygulanan şiddetin neden yapıldığını biliyoruz. Avukatlardan korkmayın. Ama aslında avukatlardan ve barolardan korkun, çünkü sizi her zaman suçüstü yakalayacaklar” diye konuştu.