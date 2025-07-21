YKS sonrası diş hekimliğine yoğun ilgi artıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları tercih sürecine adım attı. Sağlık bilimleri yine en çok ilgi gören alanlar arasında yer alırken, diş hekimliği fakülteleri yüksek puanlı adayların hedefi hâline geldi. Ancak uzmanlara göre bu tercih yalnızca başarı sırasına göre değil, kişisel özelliklere göre de şekillenmeli.

Diş Hekimi Emre İpor, yıllardır hem klinik ortamında hem de toplum sağlığı alanında edindiği tecrübeyle gençlere seslendi. İpor, “Bu meslek yüksek puanla değil, yüksek özveriyle yapılır” diyerek adaylara önemli bir mesaj verdi.

El becerisi ve estetik algı mesleğin temelidir

İpor’a göre başarılı bir diş hekimi olmanın ilk adımı, güçlü bir el-göz koordinasyonuna sahip olmak. “Çocukluğunda hamurla oynamayı seven, mutfakta pratik olan, küçük detaylara dikkat eden bireyler bu meslekte çok daha hızlı ilerleyebilir” diyen İpor, estetik bakış açısının da günümüz uygulamalarında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Gülüş tasarımı, estetik dolgu, laminate veneer gibi uygulamalar estetik algıyı ön plana çıkarıyor. Bu da mesleği sadece teknik değil, sanatsal bir alana da dönüştürüyor” dedi.

Sosyal medya algısı ile meslek gerçeği örtüşmüyor

Diş hekimliğini sosyal medyada parlayan bir meslek olarak gören gençlerin, gerçeği göz ardı etmemesi gerektiğini belirten İpor, “Lüks klinikler, beyaz önlükler, pırıl pırıl gülüşler ekranlarda hoş duruyor ama bu işin arkasında büyük bir emek, sabır ve stres yönetimi var” ifadelerini kullandı.

İpor, diş hekimliğinin insanla birebir temas, dikkatli uygulamalar ve sabırlı bir çalışma süreci gerektirdiğini vurguladı. “Hastayla iletişim kurabilmek, kriz anlarında doğru müdahaleyi yapmak bu mesleğin görünmeyen ama çok önemli taraflarıdır” dedi.

Fakülte seçimi sadece şehir ve puanla yapılmamalı

Emre İpor, fakülte tercihinde bulunan adaylara sadece şehir ya da taban puana göre değil, eğitim kalitesine göre karar vermelerini önerdi.

“Donanımlı laboratuvarlar, uygulamalı klinik stajlar ve güçlü akademik kadrolar; mesleki gelişimi doğrudan etkiler. Adaylar mutlaka tercih etmeyi düşündükleri fakültelerin olanaklarını detaylı şekilde incelemeli” dedi.

Meslek seçimi, geleceğin şekillendiği en önemli adımdır

Diş Hekimi İpor, açıklamasının sonunda gençlere şu mesajı verdi: “Tercih dönemi sadece bir sıralama değil, aynı zamanda bir yaşam biçiminin seçilmesidir. Diş hekimliği kontenjanları artsa da nitelikli eğitim veren fakülteler hâlâ yoğun rekabetle öğrenci alıyor. Bu yüzden mesleğe hem duygusal hem de zihinsel olarak hazır olmak gerekir.”