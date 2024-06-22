1954 yılında Diyarbakır'da doğan Abdülkadir Topkaç, uzun yıllar fırıncılık yaparak geçimini sağladı. Ancak onun için en büyük tutku uzay ve astronomiye duyduğu ilgiydi. İlkokul mezunu olmasına rağmen, uzayın sırlarını çözmeye olan merakı hiç bitmedi.

"Köyde bulduğum dürbünle başladı her şey"

Topkaç, köyde bulduğu bir dürbünle gökyüzünü gözlemlemeye başladı. Bu basit aletle yaptığı gözlemler, onun uzaya olan ilgisini daha da artırdı. Ancak çevresindeki insanlar tarafından "deli" olarak nitelendirilse de Topkaç, pes etmedi ve araştırmalarına devam etti.

"Bir kaza sonucu zihinsel engelli olan abim ve hastalanan babamın ardından yalnız kaldım"

Topkaç'ın ailesinde yaşadığı zorluklar, onu daha da yalnızlaştırdı. Ancak bu durum, onun merakını ve araştırmalarını durdurmaya yetmedi. Aksine, yaşadığı sıkıntılar, onun daha da kararlı olmasını sağladı ve uzayla ilgili keşiflerine odaklandı.

"NASA'nın kabulünü alarak keşfimi dünyaya tanıttım"

Topkaç'ın uzayla ilgili yaptığı keşifler, NASA'nın dikkatini çekti ve ona mektup göndererek keşfinin patentini alması için yardımcı oldu. Ancak Topkaç, kendi keşfinin gerçek bir patent olduğunu düşünerek teklifi reddetti. Bu başarının öncesinde ailesi tarafından terk edilmiş olmasına rağmen, pes etmedi ve uzayla ilgili çalışmalarına devam etti.

"Toplanan bağışlarla yeni bir teleskop aldım"

Topkaç'ın yaşadığı en büyük üzüntülerden biri, uzay çalışmalarında kullandığı teleskopun parçalanmasıydı. Ancak sosyal medyada destek gören Topkaç'a, 16 bin lira toplanarak yeni bir teleskop hediye edildi. Bu destek, onun uzay çalışmalarına devam etmesini sağladı.

"Uzayın kâşifi Abdülkadir Topkaç'ın ardından"

Abdülkadir Topkaç, yaşadığı 67 yıllık hayatının ardından kanser tedavisi görürken hayatını kaybetti. Ancak onun uzayla ilgili yaptığı keşifler ve çalışmaları, onu unutulmaz kıldı. Topkaç'ın özverili çalışmaları, uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.