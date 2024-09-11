Adana’nın Seyhan ilçesinde, eşine sağlık raporu almak için gittiği aile sağlığı merkezindeki doktoru elektrikli çaydanlıkla döverek ağır şekilde yaralayan Seracettin D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda, Seracettin D., eşine sağlık raporu almak üzere Dr. Can Cevher Gürler’in yanına başvurdu. Rapor işlemleri sırasında doktor ile tartışmaya başlayan Seracettin D., sinirlenerek elektrikli çaydanlıkla Dr. Gürler’i şiddetli şekilde darp etti ve ardından olay yerinden kaçtı.

Yaralı doktorun durumu

Başından aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Dr. Gürler, sağlık merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi sürecinde tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınan Dr. Gürler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından hızla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seracettin D.’yi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seracettin D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.