Dolar kuru, ABD başkanlık seçimlerinin ardından sınırlı bir yükseliş trendine girdi ve 16 Aralık 2024'te 34.95 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Kritik 35 TL eşiğine yaklaşan dolar, piyasaların dikkatini çekiyor. Bankaların yıl sonu tahminleri de, dolar/TL kuru için önemli bir referans noktası oldu. Peki, yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak?

Dolar/TL rekor seviyeye ulaştı

Dolar kuru, 16 Aralık 2024'te 34.95 TL seviyesinden açılış yaptıktan sonra yüzde 0.07'lik bir artışla alış 34.94 TL, satış ise 34.97 TL seviyelerinden işlem görüyor. Kısa vadede dolarda 34,90 TL destek, 35,00 TL ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.

Euro/TL fiyatı

Euro, 16 Aralık itibarıyla alış 26.7597 TL, satış ise 36.7926 TL'den işlem görüyor.

2024 yıl sonu Dolar/TL tahminleri

2024 yılı sona yaklaşırken dolar kuru, yıl sonunda 35 TL civarında bir seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Bankaların yıl sonu tahminleri de dikkat çekiyor:

Commerzbank: 35 TL

Morgan Stanley: 36 TL

HSBC: 36 TL

Deutsche Bank: 36 TL

JP Morgan: 36 TL

BNP Paribas: 36 TL

Bank of America: 38 TL

Bu tahminler, yıl sonu dolar/TL seviyesinin nasıl şekilleneceğini gösteriyor. Özellikle Commerzbank'ın 35 TL hedefi, bankalar arasında en dikkat çeken tahmin olarak öne çıkıyor.