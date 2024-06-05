Nisan ayında imzalanan ve inşaat çalışmalarına başlanan “Uşak Banaz Baltalı Göleti İçmesuyu İletim Hattı” projesi, Uşak kent merkezine yılda 2.21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek. Proje kapsamında, Banaz Baltalı Göleti’nden savaklanan su, bir regülatör aracılığıyla iletim hattına alınacak. Ayrıca, bölgeye iki yeni su kuyusu açılacak. Regülatörde biriken ve kuyulardan çıkarılan su, 11.5 kilometrelik iletim hattı ile Küçükler Barajı Arıtma Tesisine ulaştırılacak. Proje, 600 gün içerisinde tamamlanacak ve bu süreçte yaklaşık 17 kilometre boru döşenecek.

Bir diğer önemli proje olan “Baybuyan Deresi Regülatöründen Küçükler Barajına Derivasyon İletim Hattı Projesi”, Banaz Bayburun Deresi üzerine inşa edilecek bir regülatör ile yılda 440 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek. 2025 yılı sonuna yetiştirilmesi hedeflenen proje, 5.5 kilometre uzunluğunda bir trapez kanal ile suyu Küçükler Barajı rezervuar alanına ulaştıracak.

Sorkun barajı son düzlükte

Uşak kent merkezine yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek olan Sorkun Barajı, tamamlanma aşamasında. Gövde dolgusu biten barajda, dolusavak ve vana odası imalatları devam ediyor. 1 milyon 260 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 2024 yazında tamamen bitirilecek ve hemen ardından iletim hattı ile arıtma tesisi çalışmalarına başlanacak.

“Hedefimiz Uşak’ın içme suyu problemini tarihe karıştırmak”

Uşak’ın içme ve kullanma suyu sorununu en kısa sürede bitirmek için özel bir çalışma yürüttüklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Son yıllarda değişen yağış düzeni, Uşak gibi kentleri olumsuz etkiledi. Bölgenin artan su ihtiyacını karşılamak için yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Geliştirdiğimiz üç özel proje ile Uşak’a yılda 3.42 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edeceğiz. Hedefimiz, en kısa sürede projelerimizi tamamlayarak Uşak’ın içme suyu sorununu tarihe karıştırmak” dedi.