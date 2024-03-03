Burcu Yanar/ Haber Ekspres- DSP'nin düzenlediği toplantıda vurgulanan ilkeler arasında, dürüst, şeffaf, katılımcı, halka ve yargıya hesap veren halkçı belediyecilik, sağlıkta etkin ve çevreci belediyecilik yer aldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmir'in hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gazeteci Kemal Cem Pülten, seçim sürecini değerlendirerek, “30 ilçenin hepsinde belediye başkanlarımızla hizmete hazırız. Çalışmalarımız 31 Mart akşamına kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Çok büyük bütçelerimiz olmadığı için herkes gönülden ceplerinden verdiği ekonomik destekle yoğun bir mücadeleyle devam ediyor” açıklamalarına yer verdi.

DSP'nin Hedefi İzmir!

DSP'nin toplantısına bağlanan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal seçim sürecini değerlendirerek, 30 ilçede hazır olduklarını ve bütçe kısıtlamalarına rağmen yoğun bir mücadeleyle çalıştıklarını ifade ederek “Partimizi İzmir’de hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye’nin çeşitli illerinde adaylarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Sonrasında inşallah İzmir’de buluşacağız.” dedi. Seçim sürecinin önemine vurgu yaparken, DSP'nin Türkiye genelinde aday tanıtımlarına devam edeceğini belirtti. Çalışmaların 31 Mart akşamına kadar devam edeceğini söyleyen Aksakal, ekonomik destekle mücadele ettiklerini paylaştı.

Duygu Ölçar Atıcı: "Foça’yı Hak Ettiği Değere Ulaştırmak İstiyorum"

Foça Belediye Başkan Adayı Avukat Duygu Ölçar Atıcı, seçim sürecini heyecan verici bir deneyim olarak nitelendirerek, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirtti. Aynı zamanda bir anne olan Atıcı, bu sürecin heyecanlı ve güzel olduğunu ifade etti.

Foça'nın turizm cenneti olduğunu vurgulayan Atıcı, şunları söyledi: "Foça’nın hak ettiği değeri bir an önce kazanması gerekiyor. Turizm ve tarım alanında çalışarak Foça halkı ve gönüldaşlarıyla birlikte emek verip Foça’yı hak ettiği değere ulaştırmak istiyorum. Bu amaçla aday oldum."

Neden DSP?

Duygu Ölçar Atıcı, DSP'ye katılma sebebini açıklarken, "Dürüstlüğü ve ilkeli duruşu nedeniyle DSP ailesine katıldım. Aynı zamanda adaletli bir şekilde davranarak Foça’nın sorunlarını çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe yaklaşık iki yıldır faaliyet gösteren ve butik bir otel işleten Atıcı, "Foça’ya turizm yönünden büyük bir katkıda bulunmak istiyorum" dedi.