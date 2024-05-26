Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Meriç'te düzenlediği operasyonda 21 düzensiz göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Umurca Köyü sınırlarına kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan şüphelileri takibe aldı.
Durdurulan araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 farklı uyruktan düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek, ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
Kaynak: igf