Efes Selçuk Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için önemli bir eğitim desteği sağlıyor. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi Sosyal Etkinlik Merkezi ile Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Süreç Değerlendirme Sınavı ile öğrenciler sınav ortamını deneyimleme fırsatı buldu.

Sakin ve sessiz bir ortamda yapılan deneme sınavına 153 öğrenci katıldı. Uygulama, öğrencilerin sınav kaygısını azaltma ve akademik yeterliliklerini ölçme amacı taşıyor.

Deneme sınavları her ay ücretsiz olarak devam edecek

Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği bu sınavlar, LGS’ye hazırlanan öğrenciler için her ay ücretsiz olarak tekrarlanacak. Öğrenciler, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ile Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi’nde sınavlara girerek kendilerini değerlendirme imkânı bulacak.

Bu uygulama, özellikle sınav deneyimi eksikliği yaşayan öğrenciler için önemli bir boşluğu dolduruyor.

Başkan Sengel: “Her zaman gençlerimizin yanındayız”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“LGS’ye çok az bir süre kaldı. Zaman azaldıkça öğrencilerimizin kaygısı ve heyecanı da artıyor. Sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilerimizin de heyecanını yenmeleri ve sınav deneyimi kazanmaları sık sık sınavlara gidip kendilerini ölçmeleri ve değerlendirmeleriyle mümkün. Öğrencilerimizin geleceklerine yön verecekleri bu yolda biz de onlarla birlikte yürümek istiyoruz. Gençlerimiz unutmasın ki biz her zaman onlara destek olmak için çalışacağız.”