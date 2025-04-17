İzmir basınında uzun yıllar aktif olarak görev yapan gazeteci Kenan Tokgöz, 14 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Basın İlan Kurumu'ndaki kamu görevine geri döndü.

Kariyerine Konya’da başladı

1972 yılında Konya’da doğan Kenan Tokgöz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1993 yılında Merhaba Gazetesi’nde stajyer muhabir olarak başladı. Ardından Türkiye Gazetesi’nde stajını tamamladı ve 1995’te Millî Gazete’de profesyonel gazeteciliğe adım attı.

Basın dünyasında güçlü bir geçmiş

Tokgöz;

1998-2001 arasında Millî Gazete İzmir Bölge Temsilcisi,

2002-2010 arasında Yeni Şafak Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi olarak görev aldı.

Aynı dönemde TV Net, Gerçek Hayat Dergisi ve Fransa’da yayımlanan Okyanus Dergisi gibi medya kuruluşlarında temsilcilik ve yayın yönetmenliği yaptı.

Kamu görevinde ikinci dönem

Kenan Tokgöz, 2011 yılında Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü olarak başladığı kamu görevini 2016 yılına kadar sürdürdü. Bu süreçte Zafer Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliği yaptı ve Kurul Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

2016 sonrası dönemde Tokgöz;

İbn-i Sina Enstitüsü

Dünya Yaşlanma Konseyi gibi kuruluşlarda medya koordinatörlüğü yaptı.

Ayrıca çeşitli kurumlara basın danışmanlığı hizmeti sundu.

Yeni görev yeri Van

Kenan Tokgöz, 14 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladı. Deneyimli gazeteci, yeni görevinde kamu ve medya ilişkilerini yönetecek.