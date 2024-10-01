İsrail ordu radyosunun ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, "İran'ın bugün İsrail'e füze saldırısı düzenleme niyetinde olduğunu gösteren belirtiler var." denildi. Ayrıca, İsrail devlet televizyonunun aktardığına göre, aynı kaynak, "İran'ın yakın zamanda balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler mevcut." açıklamasında bulundu.

Kanal 12’nin haberinde ise Beyaz Saray’dan bir yetkilinin, "ABD, İran'ın yakında İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretleri tespit etti." şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, İran, 13 Nisan'da İsrail'e yönelik yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle bir saldırı gerçekleştirmişti. İran, bazı hedeflerin vurulduğunu belirtirken, İsrail saldırıların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini, ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.