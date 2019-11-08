Kolay kredi kullanımı söz konusu olduğunda sizin Findeks kredi notunuz başrolde olacaktır.

Kolay kredi veren bankalar kredi faiz oranlarını diğer bankaların rakamlarına göre oldukça yüksek tutabilirler. Bu durumda da aslında uygun bir oranla alacağınız krediyi daha pahalıya almış olabilirsiniz. Kolay kredi veren bankaların kredi hangi şartlarda verdiğini öğrenmeden önce sizin kredi notunuzu öğrenmekte fayda var. Eğer kredi notunuz yüksekse ve her bankada kolay bir şekilde krediniz onaylanabilecekse kolay kredi veren banka için daha çok uygun fiyatlı kredi veren bankalara dikkat edeceksiniz.

Bankalar kolay da kredi verse zor da kredi verse sizin unutmamanız gereken bir numaralı şey; krediyi geri ödeyeceğiniz. Yani bankalar krediyi kolay verebilirler ama kredi geri ödeme şartları değişmiyor. Yine o krediyi ödeyecek olan sizsiniz. Kredi çekerken yapmanız gereken tüm bankaların kredi faiz oranlarını karşılaştırmak ve sizin bütçenize en uygun şartları ve oranları sunan bankadan krediye başvurmak. Gelirinizle orantısız bir kredi başvurusu yaptığınız zaman kredi notu yüksek olsa bile reddedilebilir. Bu yüzden Findeks kredi notu alın ve risk raporu ile beraber kullanılabilir kredi limiti, borç dökümü ve gelir borç endeksini gözlemleyin. Buna uygun olacak şekilde kredi başvurusu yaparak çok daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Kredi çekmek eskisi kadar zor olmadığı için artık birçok banka kişilere şubeye çağırmadan imza istemeden anında kredi vermektedir. Hemen kredi onayı veren bankalar bu hizmet ile ihtiyacı olan kişilere bankaya gitmeden kredi çekme imkanı sağlayarak zamandan tasarruf sağlamaktadır. Anında kredi veren bankalar arasında aşağıda da sayacağımız üzere; İş Bankası, Ak Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ön plana çıkmaktadır. Ön onaysız kredi çekmek isteyenler için hızlı kredi başvuru hakkında her şey.

Anında onaylı kredi, kredi talep eden müşteriye bankanın hiçbir belge getirme zorunluluğu uygulamadan onay vermesi anlamına gelmektedir. Bu kredi talebi, bankanın iletişim merkezlerinden, internet sitelerinden, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir ve bu başvuruya çok kısa süre içerisinde cevaplanmaktadır. Gelişen teknoloji ve bankaların dijitalleşmesi ile

birlikte, artık hemen hemen tüm bankacılık işlemleri mobil cihazlar üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Banka şubesine gitme gerekliliğini ortadan kaldıran ve zamandan kazanmayı sağlayan bu uygulamalardan birisi de kredi başvurusu için gerçekleştirilmektedir. Özellikle, acil nakit ihtiyacı duyan kişilerin hizmetine sunulan anında onaylı kredi uygulaması birçok banka tarafından sağlanmaktadır.

Garanti Bankası Hemen Kredi

Banka şubesine gitmeden ön onaysız kredi veren bankalar arasında Garanti Bankası da vardır. Bankaya gitmeden kredi Garanti Bankası’nın çeşitli kanalları üzerinden yapılabiliyor. Garanti Bankası şu an için şubeye gitmeden 75.000 TL’ye kadar kredi veriyor. Eğer maaş hesabınız Garanti’de ise 75.000 TL’ye kadar kredi verilebiliyor. Değilse 25.000 TL’ye kadar kredi veriliyor. %1,39, %1,49 ve %1,59 faiz oranlarıyla sunulan kredi 3–48 ay arasında vade seçeneği ile veriliyor. Başvurularınızı ister Garanti internet ister Garanti Cep’ten 7/24 yapabilirsiniz.

Vakıfbank Hemen Kredi

Tercih edilirliği çok fazla olan ve kampanyalarıyla da müşterilerini çeken Vakıfbank anında kredi imkanı ile de hem müşterilerini hem de paraya ihtiyacı olanları mutlu ediyor. Vakıfbank ile dakikalar içerisinde 20.000 TL’ye kadar kredi bulmak mümkün oluyor. Aynı zamanda çekilen kredinin ödeme şekilleri de kolay oluyor. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak çekilebilecek bankalar içerisinde Vakıfbank önemli bir yer edinmiş oluyor. Vakıfbank da çekilen kredilerde kredi tahsis ücreti de çekilen krediye göre değişiklik göstermekle birlikte 45 TL ve 75 TL arasında bulunuyor. Banka müşterisi olmayanlar için anında kredi de Vakıfbank bazı şartlarda sunuyor. Çekilebilecek olan kredi miktarları müşterilerin notuna göre ve belirlenmiş şartlara göre belirleniyor.

Akbank Hemen Kredi

Direkt kolay kredi başvurusu imkanı sağlayan bir diğer banka Akbank’tır. Akbank şubeye gitmeden kredi fırsatını 30.000 TL’ye kadar olan kredi tutarlarında sağlıyor. Hem Akbank internet şube hem de Akbank Direkt Mobil üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. 7/24, belgesiz, imzasız kredinizi saniyeler içinde alabilir, 48 aya kadar vadelendirebilirsiniz.

Kredi Notunuz Düşük ve Kredi Çekemiyorsanız Bunun İçin En Kolay Kredi Veren Bankalar Yazımıza Göz Atınız.

İş Bankası Hemen Kredi

Banka Şubesine gitmeden kredi veren bankalar arasında ilk olarak İş Bankası’nı sayabiliriz. İş Bankası şubeye gitmeden kredi imkanını internet bankacılığı ve İş Cep üzerinden sağlıyor. Dilerseniz her iki kanaldan da anında kredi başvurusu yapabilir, dakikalar içinde kredinizi alabilirsiniz. İş Bankası 25.000 TL’ye kadar çekilecek krediler için şube şartını kaldırmıştır. 48 aya kadar vade imkanı verilen kredi başvurusuna 7/24 başvuru yapılabiliyor. %1,49 faiz oranıyla verilen kredi, onaylandığı taktirde hesabınıza aktarılıyor. Bu sayede hiçbir şekilde şube ile muhatap olmuyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası Hemen Kredi

Onaylı kredi uygulaması olan bankalardan bir tanesi de; Yapı Kredi Bankası’dır. Şubeye gitme gereksinimi duyulmayan, belgesiz olarak yapılan kredi başvurularını alan Yapı Kredi, bireysel ihtiyaç kredisi ve konut kredisi hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Müşteri hizmetler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık, SMS yöntemleri ile gerçekleştirilebilen anında onaylı kredi başvurusu sonrası, banka yetkilisi işlemin onaylanması durumunda müşteri ile iletişime geçmekte ve

söz konusu olan parayı, kişinin hesabına aktarmaktadır. Yapı Kredi’de, bu anında onaylanan kredi uygulaması için verilebilecek olan kredinin maksimum tutarı; 25,000 TL’dir. Bu üst limit ile hizmet veren banka, yüzde 2,50’den başlayan faiz oranları uygulamaktadır. Ayrıca, müşterilerine 36 ay vade

imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası Hemen Kredi

Banka şubesine gitmeden kredi veren bankalar içinde bir diğeri Ziraat Bankasıdır. Şubeye gitmeden kredi Ziraat Bankası’nın 444 00 00 numaralı çağrı merkezi kanalıyla, SMS bankacılığı yoluyla, internet bankacılığı ile ve mobil uygulama ile alınabiliyor. Ziraat SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDI boşluk T.C kimlik no boşluk Kredi Tutarı boşluk vade boşluk Aylık net gelir yazılarak 4747’ye mesaj atılmalıdır. İnternet şubesi ve mobil şube üzerinden de müşteri bilgileriyle kredi başvurusu yapılmaktadır. Onaylandığı taktirde krediniz hesabınıza aktarılacaktır.

Denizbank Hemen Kredi

Şubeye gitmeden kredi Denizbank aracılığıyla da alınabiliyor. Denizbank, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM’ler kanalıyla kredi başvurusu alıyor. %1,34 faiz oranıyla 36.000 TL’ye kadar; 3–48 ay arasında vade seçeneği sunuyor.

Odeabank Hemen Kredi

Saydığımız bankalar, gelir belgesi olan ve kredi limiti yeterli olan müşterilerine kredi çıkartmaktadır. Genelde 10 bin TL ve 20 bin TL gibi düşük limitli krediler onaylanırken, kefil ve ipotek duruma göre talep edilebilmektedir. Odeabank kredi notu düşük kişilere hemen kredi veren banka olarak bilinir.

QNB Finansbank Hemen Kredi

Hemen kredi veren bankalar içerisinde yer almakta olan QNB Finansbank düşük faiz oranıyla anında kredi veriyor. Yaklaşık %1.33 faiz oranı uygulanmakta olan kredilerde 48 ay kadar vade imkanı da sunuluyor. QNB Finansbank başvuru yapan müşterilerin derecelerine göre ne kadar alabilecek olduklarını hızlı bir şekilde gösteriyor ve başvuru hızlıca sonuçlanıyor. Şubeye de gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank ne kadar kredi imkanı tanıyorsa o kadar kredi çekebilmek mümkün oluyor.

Kredi çekerken yapılan ödeme planı da insanlar açısından kolaylık sağlıyor. QNB Finansbank anında kredi almak ya da ne kadar alınabildiğini öğrenmek isteyen müşteriler internet üzerinden ya da sms atarak hızlıca bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Bank Pozitif gibi bankalar da bazı kampanyalarla kolay kredi onayları veriyorlar. Enpara.com, N Kolay Kredi, CEPTETEB, ING Bank E-Kredi ihtiyaç sahiplerini banka şubelerine gelmek zorunda bırakmadan ve ihtiyaç sahiplerinden kefil istemeden kredi hizmeti sunmaktadır. Bu bankalar kullanıcılarından istisnai durumlar dışında hiçbir belge istememektedir. Krediye ihtiyaç duyan kullanıcılarına gelir testi yaparak kredi hizmeti sunan bu bankaların müşterisi olsanız da olmasanız da kredi hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilirsiniz.