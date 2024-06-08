El Nino'nun geri dönüş iklim krizinin etkileri, 2024'ün tarihindeki sıcak yılın yaşanabileceği konusunda ciddi uyarılar yapılıyor. Küresel sıcaklıklar yeni rekorlar kırılabilir.

2024 yılında dünya çapında rekor sıcaklıkların yaşanması bekleniyor. Bilim insanları, El Nino'da hava olayı ve devam eden iklim krizi nedeniyle bu yılın zamanındaki en sıcak yıl olabileceğini belirtiyorlar.

El Nino'nun Geri Dönüşü ve Etkileri El Nino, Büyük Okyanus'un ekvatoral ikliminde deniz iklimi sıcaklıklarının kırılmasıyla ortaya çıkan bir hava olayı olarak tanımlanıyor.

El Nino, küresel iklim krizi üzerinde de büyük bir iklime sahip. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), El Nino'nun 2023'ün sonunda en güçlü hale geleceğini ve 2024'teki sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtiyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023 yılının en sıcak yıllarından biri olduğunu ve 2024'ün daha da sıcak olabileceğini bildirdi.

Türkiye, El Nino ve iklim krizlerini yoğun bir şekilde hissetmeye başladı. 2024 yazında sıcak hava dalgalarının ülke genelinde rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Bilim insanları, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kuraklık, orman yangınları ve su bozulmaları gibi olumsuz etkiler konusunda uyarılarda bulunuyor.