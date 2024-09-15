Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe önemli bir değişiklik olarak nitelendirilen "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu yeni düzenleme, emlak piyasasında güvenilirliği artırmayı ve tüketici mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemenin amacı ve beklentiler

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğrulanmış ilan uygulamasının sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önlenmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ile piyasalarda fiyat istikrarının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti. Bolat, "Yeni düzenlememizle, emlak sektöründe şeffaflık ve güvenilirlik artırılacak. Bu nedenle başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin düzenlemeye dikkat etmeleri önem arz etmektedir" dedi.