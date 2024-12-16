Türkiye'deki bitki çeşitliliğini çizimlerle ölümsüzleştiren "Resimli Türkiye Florası" Projesi kapsamında düzenlenen Bitki Çizim Kursu, İzmir'de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Atölyede, ülkemizin bitki zenginliğini bilimsel ve estetik çizimlerle belgelemeyi hedefleyen projenin detayları ele alındı.

Milli bir hazine olan Türkiye florası

EÜ Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye, bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Yaklaşık 11.700 takson ve 4 binden fazla endemik bitki türüyle ülkemiz adeta bir biyolojik hazineye sahiptir." Prof. Dr. Yıldırım, Türkiye’nin kültür bitkileri için bir gen merkezi olmasının, Türkiye florasına olan ilgiyi artırdığına işaret ederek, bu mirasın korunması ve tanıtılması için "Resimli Türkiye Florası" Projesi'nin büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

30 ciltlik dev bir eser

Projenin detayları hakkında bilgi veren Yıldırım, 30 cilt olarak planlanan eserin ilk üç cildinin sırasıyla 2012, 2018 ve 2022 yıllarında yayımlandığını, tamamlanmasının ise 2030 yılında öngörüldüğünü ifade etti. Projede, her bitki türüne eşsiz bir Türkçe isim verilmesi ve "Teknik Terimler Sözlüğü" gibi destekleyici materyaller hazırlanması gibi önemli çalışmalara da imza atılıyor.

Bilim ve sanatın birleşimi

Projenin bir diğer önemli unsuru, bilimsel bitki resimleri. Projede aktif olarak görev alan Uzman Biyolog Fatma Şen Gökmen, şu bilgileri paylaştı: "Bitki çizimleri, bitkilerin özelliklerini meslek ve dil sınırlarının ötesine taşıyan evrensel bir iletişim aracıdır. Şu ana kadar 1500 bitkinin çizimi tamamlandı ve 82 aktif ressam projemize gönüllü katkı sağlıyor." Gökmen, çizimlerin hem bilimsel hem de estetik açıdan mükemmeliyet hedefiyle yapıldığını, bu sayede Türkiye florasının görsel ve bilimsel bir miras olarak nesilden nesile aktarılacağını vurguladı.

Eserin başrolündeki isimler

Projenin bilimsel ve sanatsal koordinasyonunda baş editör Prof. Dr. Adil Güner, bilim editörleri Prof. Dr. Ali Kandemir, Prof. Dr. Yusuf Menemen, Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aslan ve resim editörleri Işık Güner, Gülnur Ekşi ve Fatma Şen Gökmen yer alıyor. "Resimli Türkiye Florası", Türkiye’nin bitki çeşitliliğini bilimsel doğrulukla ve görsel zenginlikle tanıtmayı hedefleyen ilk Türkçe eser olma özelliği taşıyor.