Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Sağlığı Günü’nde başlattığı Temizlik Seferberliği çerçevesinde ilçede kapsamlı bir temizlik hareketi başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmaların yanı sıra her hafta bir mahalleyi köşe bucak temizliyor.

Çevre dostu uygulamalar

Ekipler, sokaklarda ve caddelerde kapsamlı temizlik yaparken çöp konteynerlerini yıkama araçlarıyla dezenfekte ediyor. Çöp kutularının bulunduğu alanlar yıkanıp ilaçlanarak bakteri ve kötü kokuların önüne geçiliyor. Bu uygulamalar sayesinde hem çevre sağlığı korunuyor hem de vatandaşlara hijyenik bir ortam sunuluyor.

Eski çöp konteynerleri yenileniyor

Temizlik Seferberliği kapsamında eskiyen çöp konteynerleri yenileniyor. Bakıma ihtiyaç duyan konteynerler belediyenin atölyelerinde onarılıyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda yeniden kullanıma sunuluyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Temizlik Seferberliği’nin süreceğini belirterek şunları söyledi:

“Günlük rutin çalışmalarımızın yanında başlattığımız Temizlik Seferberliği ile mahallelerimizde detaylı temizlik yapıyoruz. Dünya Çevre Sağlığı Günü’nde başlattığımız bu çalışmayı aralıksız sürdüreceğiz. Her hafta bir mahallemizi temizleyerek vatandaşlarımıza daha hijyenik bir yaşam alanı sunuyoruz. Temiz bir Gaziemir için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”