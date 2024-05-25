1997'ye dek Türkiye'nin Eurovision tarihinde parıldayan en büyük yıldızlardan biri olan Şebnem Paker, uzun süre sessizliğini koruyarak sırra kadem basmıştı. Eurovision sahnesindeki eşsiz performansı ve büyük başarısıyla akıllara kazınan Paker, son halini sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

Eurovision'daki parıltılı yıllar

Şebnem Paker, Eurovision'daki muhteşem sahne performansı ve müthiş sesiyle Türkiye'ye unutulmaz anlar yaşattı. Ancak şöhreti reddederek gerçek tutkusunu, müzik öğretmenliğini tercih etti.

Geri dönüş ve mesleki başarılar

Şebnem Paker, müzik kariyerini sonlandırıp müzik öğretmeni olarak görev aldı. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak hizmet veren Paker, sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.

Yeniden sahneye dönüş müjdesi

Geçtiğimiz aylarda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Paker, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. 25 yıl sonra aktif müziğe geri döneceğini müjdeleyen Şebnem Paker, yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son hali ve aile hayatı

Şebnem Paker, mutlu bir evlilik sürdürürken iki kızının annesi olarak aile hayatını da sürdürüyor. Müzik tutkusunu öğrencileriyle paylaşan Paker, yeniden sahnede olma heyecanını da sosyal medyada paylaşıyor.