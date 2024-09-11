Kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen sektörlerinde 97 yıllık deneyimi ile tanınan Evyap, uluslararası alandaki büyümesini sürdürüyor. Şirket, Türkiye dışındaki üçüncü üretim tesisini Endonezya’da kurarak küresel oleo-kimya pazarındaki konumunu sağlamlaştırıyor. 70 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek proje, Türkiye ve Endonezya arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek. Endonezya’nın Kuzey Sumatra Eyaleti’nde inşa edilecek tesisin temel atma töreni, 5 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Endonezya’da yeni bir dönem başlıyor

Endonezya’nın Sei Mangkei Bölgesi’nde yapılacak tesisin temel atma törenine, Endonezya Yatırım Bakanı Yardımcısı Nurul Ichwan, Türkiye’nin Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Malezya Başkonsolosu Shahril Nizam Abdul Malek ve Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap gibi önemli isimler katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ichwan, yatırımın sadece Endonezya’nın değil, Asya’nın refahına da katkı sağlayacağını ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Yatırımın ölçüsü ve etkileri

70 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçecek olan tesis, Evyap’ın küresel oleo-kimya pazarındaki rolünü daha da güçlendirecek. Endonezya yatırımı, Evyap’ın Güneydoğu Asya’daki operasyonel varlığını güçlendirecek ve mevcut Malezya tesisleriyle sinerji yaratacak. Şirket, Endonezya’daki bu yeni tesisle, bölgedeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Evyap’ın global vizyonu

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, törende yaptığı konuşmada, Endonezya yatırımı ile şirketin kurucularının mirasını yaşatmaya devam ettiklerini vurguladı. 2012’de Malezya’daki Johor Bahru fabrikasının temelini attıklarında Evyap’ın faaliyet alanlarının genişlediğine dikkat çeken Evyap, Endonezya’daki yeni tesisin tamamlanmasıyla oleo-kimya sektöründe dünyanın ilk 5 oyuncusundan biri olmayı hedeflediklerini ifade etti.