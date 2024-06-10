"1960 yılında İstanbul'da doğan Fatih Saraç'ın babası, Tokatlı din adamı Emin Saraç'tır. Annesi ise Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi'nin kızıdır. Mekke Üniversitesi'nden mezun olan Saraç, iş dünyasında önemli roller üstlenmiştir.

BİM ve A101'in kurucu ortakları arasında yer alan ve yönetim kurulunda bulunan Fatih Saraç, ayrıca Evdi mağazalarını kurmuştur. 2012 yılında Turgay Ciner ile birlikte UCZ Mağazacılık'ı kurarak perakende sektöründe faaliyet göstermişlerdir. Aynı yıl içerisinde Kasımpaşaspor Faaliyetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Ciner Yayın Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirilmiş ve şu an Ciner Yayın Holding'in yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Saraç, Habertürk'ün gerçek patronu olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiştir.

Bir dönem ABD'nin kara listesinde ve bazı Avrupa devletlerinin terör listesinde yer alan Arap iş insanı Yasin el-Kadı'nın eski ortakları arasında bulunan Saraç, Yasin el-Kadı'nın Türkiye'ye getirilmesinde rol oynamıştır. Banka hesaplarındaki yüksek meblağlı işlemler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, Saraç hakkında 2006 yılında sahtecilik, kara para aklama ve terörle mücadele kanununa muhalefet suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunmuştur.

Uzun süre ALO Fatih kavramı ile gündemde kaldı

Fatih Saraç'ın adı, 2014 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerinin internet ortamında yayımlanması olayıyla gündeme gelmiştir. Bu olay sonrasında "ALO Fatih" kavramı uzun süre gündemde kalmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları arasında Habertürk TV'nin grup toplantılarını canlı yayınlamaması isteği ve Habertürk Gazetesi'nin yayınladığı bazı haberlerin eleştirilmesi yer almıştır. Ancak Habertürk Gazetesi'nin o dönemki Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, kendisinin "Alo Fatih" olmadığını belirtmiştir."