Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024’ün şampiyonu bu akşam Türk derbisiyle belli olacak. Kadın basketbolunda geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş, FIBA Süper Kupa’nın 13’üncüsünde kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Fenerbahçe, 2023’te Fransa’nın LDLC ASVEL Feminin takımını Lyon’da yapılan maçta 109-52 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için Beşiktaş kupada oynama hakkını kazanmıştı. Süper Kupa’yı ilk kez mücadele ettiği geçen sezon kazanan Fenerbahçe, aynı zamanda kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu. Öte yandan ilki 2009’da düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa’nın geçmişinde, Türk takımlarından Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez kaybetti.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024’te Türk basketbolunun devlerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşacak. Bugün saat 19.00’daki karşılaşma, TRT Spor Yıldız’dan ekranlara gelecek.